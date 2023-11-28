Мужчина принес домой камень и искал в нем золото: оказалось, он еще более ценный (фото)

Дэвид Хоул пытался расколоть камень с помощью дрели и пилы и даже обливал его кислотой. Уже в музее он выяснил, что его находке — 4,6 миллиарда лет.

Дэвид Хоул в городском парке Мэриборо в Австралии нашел камень, похожий на золото. Вскоре он выяснил, что его находка на самом деле значительно ценнее. Деталями 27 ноября поделились в издании The Science Times.

В 2015 году Хоул гулял по парку с металлоискателем и нашел загадочный камень. Красноватый и тяжелый обломок неизвестной породы лежал на желтой глине. Мужчина решил, что в камне может быть золотой самородок, и забрал его домой, чтобы расколоть.

Однако задача открыть камень оказалась непростой. Хоул использовал дрель, угловую шлифовальную машину, пилу для камней и кислоту, но до середины своей находки так и не добрался. Расколоть породу не помогла даже кувалда.

Фото метеорита Мэриборо Фото: Музей Виктории

Заинтригованный мужчина отнес камень в местный музей, чтобы наконец выяснить, с чем он имел дело. Там он узнал, что случайно нашел в парке редкий метеорит.

По словам геолога Дермота Генри, камень имел ямчатый и скульптурный вид. Эти особенности образуются, когда метеориты попадают в атмосферу.

Эксперт рассказал, что осматривал несколько камней, которые считали метеоритами, но только в двух случаях подозрения подтвердились. Один из них — находка Хоула.

Фото метеорита Мэриборо Фото: Музей Виктории

Исследования показали, что найденный метеорит имеет возраст примерно 4,6 миллиарда лет. Его общий вес — 17 килограммов. Ценная находка получила название в честь города обнаружения — Мэриборо.

Исследователи использовали алмазную пилу, чтобы взять кусок породы. С ее помощью они установили, что метеорит содержит много железа. Если вскрыть камень, в нем можно увидеть маленькие кристаллические капли металлических минералов — хондры.

Радиальная пироксеновая хондрула в метеорите Мэриборо Фото: Музей Виктории

Генри предположил, что метеорит Мэриборо мог выйти из пояса астероидов, расположенного между Юпитером и Марсом. Камень провел на Земле примерно от 100 до 1000 лет.

Исследователи отметили, что вероятность найти метеорит значительно меньше шансов обнаружить в парке золото, поэтому находка Хоула очень ценная.

Напомним, исследователи пришли к выводу, что древние египтяне понимали природу падения метеоритов. Еще примерно в 1295 году до нашей эры они использовали новое слово "bi-A-n-pt", которое можно перевести как "железо с неба".

Самый старый, по данным исследований, метеорит "Эрг-Шеш 002" — немного старше Земли. Эксперты выяснили, что он был частью планеты, которой сейчас не существует.