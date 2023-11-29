Опасное сочетание: раскрыта связь между ожирением, диабетом и риском развития рака

Новое исследование выявило четкую связь между ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском развития смертельных заболеваний. Диабет и ожирение сильнее всего влияют на развитие рака.

Недавнее исследование ученых пролило свет на взаимосвязь между ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), сахарным диабетом 2 типа и риском развития рака. В исследовании, основанном на данных двух крупных медицинских исследований, Биобанка Великобритании и Европейского проспективного исследования рака и питания, приняли участие более 500 000 взрослых людей по всей Европе, пишет Medical News.

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Исследование было посвящено изучению того, как индекс массы тела (ИМТ) — общепринятая мера ожирения, влияет на риск развития различных видов рака, включая те, которые обычно связаны с ожирением, такие как рак груди, желудка и почек. Исследователи обнаружили, что более высокий ИМТ не только повышает риск развития этих видов рака, но и наличие ССЗ и сахарного диабета может усилить этот риск. Интересно, что при учете этих кардиометаболических заболеваний связь между ожирением и риском развития рака оставалась значимой, но с некоторыми изменениями.

С точки зрения методологии, из исследования были исключены люди, у которых уже были диагностированы сахарный диабет 2-го типа, ССЗ или рак, а оставшиеся участники отслеживались в течение примерно 11 лет. В течение этого периода они отмечали заболеваемость как первичным раком, так и раком, связанным с ожирением.

Одним из примечательных результатов стало то, что совокупный эффект избыточного веса (ИМТ более 25 кг/м^2) и наличия ССЗ увеличивал риск развития рака в большей степени, чем любое из этих состояний в отдельности. Это было особенно заметно в когорте Биобанка Великобритании. Однако у лиц с сахарным диабетом повышенный риск был менее выражен.

Авторы исследования пришли к выводу, что, хотя более высокий индекс массы тела является очевидным фактором риска развития различных видов рака, этот риск еще больше увеличивается у лиц с ССЗ. Полученные результаты подчеркивают важность профилактики ожирения, особенно у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для снижения риска развития рака. Однако исследователи также подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для подтверждения этих результатов и дальнейшего изучения этих сложных взаимосвязей.

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