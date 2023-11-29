В Перу археологи нашли 70 неповрежденных погребальных свертков и загадочных масок (фото)

Пачакамак в основном состоит из пирамид, площадей, кладбищ и нескольких укреплений, сосредоточенных вокруг священной зоны, где находится храм.

Группа археологов, работающая на месте раскопок Пачакамак вблизи Лимы, Перу, сделала захватывающее открытие: более 70 неповрежденных погребальных свертков, украшенных резными масками. Эта находка проливает свет на древнюю культуру Уари, которая процветала на этой территории около 200 года нашей эры, пишет HeritageDaily.

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Пачакамак, расположенный в долине реки Лурин, может похвастаться богатой историей, начиная со времен заселения его народом Уари. На этом месте сохранились различные сооружения, такие как пирамиды, площади, кладбища и священные зоны, где находится храм.

Недавно во время раскопок исследователи откопали погребальные свертки, датируемые 800-1100 гг. н. э. Интригует то, что их нашли как по одному, так и группами рядом с храмом. Некоторые из этих свертков содержат маски, изготовленные из дерева и керамики, — традиция, которую обычно связывают с культурой Уари в погребальных практиках.

Специалисты отметили, что в доиспанских Андах никто "не умирал"; всем было предначертано продолжать жить в параллельном мире своих предков.

Кроме того, во время раскопок специалисты нашли деревянные посохи, украшенные изображениями Уари Фото: PUCP Archaeology Program “Valley of Pachacámac” - CC BY-SA 4.0

Кроме того, во время раскопок специалисты нашли деревянные посохи, украшенные изображениями Уари в головных уборах, напоминающих узоры Тиаванако. Эти посохи находились в специальном хранилище, покрытом слоем обломков ракушек, привезенных из Эквадора.

Народ Уари очень почитал "бога-посоха", считая его главным божеством-творцом. Это божество появилось в различных видах искусства, включая резьбу по камню, текстиль и керамику. Некоторые эксперты предполагают, что определенные вариации "бога-посоха" могут олицетворять Виракоча или Тунупу, потенциально закладывая основу для таких богов инков, как Солнце, Луна и Гром.

Это открытие дает ценную информацию о древних погребальных традициях, проливая свет на духовные верования и культурные связи цивилизации Уари. Оно раскрывает их почитание потустороннего мира и важность ритуалов с привлечением символических предметов, таких как маски и посохи.

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