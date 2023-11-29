Возможны сильные геомагнитные бури: на Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х

Исследователи предсказывают, что подобные вспышки на Солнце могут вызвать геомагнитные бури различной мощности.

На Солнце зафиксирована очень мощная вспышка, которая в разы сильнее той, что многие обитатели европейского континента могли наблюдать 6 ноября этого года в виде полярных сияний. Об этом сообщается на сайте наблюдений за космосом и миром Earth Sky.

Как отмечают специалисты, вспышки Х класса — самые мощные. В среду, 29 ноября, эти почти X-вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска.

Активность на Солнце с отмеченными наиболее активными областями по состоянию на 29 ноября 2023 года Фото: NASA

"Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным с Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября", — уточняют исследователи.

Каковы последствия для Земли

Два солнечных взрыва 29 ноября могут спровоцировать геомагнитные бури — от G1 (малые) до G2 (умеренные). Это означает, что значительные полярные сияния будут видны в более высоких широтах.

Кроме того, в течение 28 и 29 ноября Солнце выпустило вспышки класса М — они не такие мощные, как Х-вспышки, а также шесть вспышек класса C. Они также исходили от AR3500, и обе вызвали отключения радиосвязи у западного побережья Южной Америки. То есть область AR3500 на Солнце продолжает демонстрировать бета-гамма-магнитную сложность.

"В настоящее время Солнце имеет десять активных областей на обращенной к Земле стороне. Следующие 24 часа: сегодняшний прогноз дает 95% вероятность вспышек C, 40% вероятность вспышек M и 10% вероятность X-вспышек", — таков прогноз специалистов.

В то же время геомагнитное поле Земли пока спокойно, как пишет Earth Sky. Хотя в то же время исследователи подчеркивают, что CME от 27 ноября в сочетании с высокоскоростным солнечным ветром из корональной дыры может резко изменить геомагнитное поле Земли и вызвать геомагнитную бурю самой различной мощности.

"А вот когда магнитное поле Земли нарушается, это и означает появление новых полярных сияний", — подсказывают исследователи.

Солнечный максимум — что известно

Напомним, что Фокус писал о новом исследовании, опубликованном в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Авторы этого исследования обнаружили новую взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен и это помогло предсказать время наступления пика активности Солнца во время нынешнего, 25-го солнечного цикла. Авторы исследования утверждают, что следующий солнечный максимум наступить уже в начале 2024 года.

Кроме того, недавно на Солнце появился новый регион из солнечных пятен, который по площади в 15 раз больше Земли. За последние несколько дней в этих пятнах появились достаточно мощные вспышки и ученые ожидают, что выбросы энергии и плазмы в ближайшие две недели могут наносить удары по Земле. Если это случится, то на нашей планете могут появиться очень сильные геомагнитные бури.

А еще 15 ноября космические аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA сделали снимки мощного извержения на Солнце, известного как корональный выброс массы. Это извержение было настолько сильным, что исказило магнитное поле Солнца.

Как уже писал Фокус, на прошлой неделе космические аппараты зафиксировали на Солнце сильнейший корональный выброс массы, который повлиял на магнитное поле звезды. К счастью, этот поток частиц не был направлен на Землю, а потому планета не ощутила негативных последствий этого извержения.

Также Фокус сообщал о том, что в ближайшие недели Солнце будет скрывать от обзора с Земли Марс. Это событие происходит раз в два года и называется соединением Марса и Солнца.