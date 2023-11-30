Всюду опаздывающие женщины проживут дольше: найдена неожиданная польза от быстрой ходьбы

Новое исследование ученых подтвердило пользу от ходьбы в определенном темпе для женщин в постменопаузе. Ученые заявили, что именно темп, а не регулярность, влияют на укрепление сердца.

В своей недавней научной работе исследователи обнаружили важную связь между скоростью ходьбы и здоровьем сердца у женщин, переживших менопаузу. В исследовании приняли участие 25 183 женщины в возрасте от 50 до 79 лет. Было установлено, что у женщин, которые ходили бодрым шагом, вероятность развития сердечной недостаточности была значительно ниже, чем у тех, кто ходил медленнее, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Согласно исследованию, у женщин, которые ходили в умеренном или бодром темпе, вероятность развития сердечной недостаточности была на 27 и 34 % ниже, соответственно, по сравнению с теми, кто ходил медленнее. Бодрая ходьба в течение менее часа в неделю была столь же полезна для здоровья сердца, как и медленная ходьба в течение более двух часов в неделю. Эти выводы были сделаны по результатам наблюдения в течение почти 17 лет, в течение которых было зарегистрировано 1 455 госпитализаций с сердечной недостаточностью.

Исследование подтверждает ранее сделанные выводы о важности скорости ходьбы для продолжительности жизни и здоровья сердца. Это особенно актуально для женщин в постменопаузе, которые более склонны к проблемам с сердцем.

Доктор Чарльз Б. Итон из Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна, главный автор исследования, подчеркнул его практические последствия. Он отметил, что для тех, кому трудно найти время для физических упражнений, быстрая ходьба в течение коротких периодов времени может быть столь же полезной, как и стандартные рекомендации по 150 минутам умеренных физических нагрузок в неделю. Это может стать более реальным вариантом для людей с плотным графиком работы.

Проведенное исследование убедительно доказывает, что бодрая ходьба снижает риск развития сердечной недостаточности у женщин в постменопаузе. Оно подчеркивает, что для поддержания здоровья сердца важна не только продолжительность, но и интенсивность физической активности. Эти результаты могут оказать значительное влияние на рекомендации по физическим упражнениям, особенно для пожилых женщин.

Ранее Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

Также Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.