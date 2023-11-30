Вольвели: мистические игрушки средневековых вельмож и предшественники смартфонов (фото)

Среди средневековых изобретений одно выделяется своим сходством с современными смартфонами. Речь идет о вольвеле, изобретении Раймонда Луллия с Майорки.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что истоки приложений для смартфонов уходят в Средневековье? Откройте для себя volvelle — бумажное чудо с богатой историей, пишет Ancient Origins.

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Вольвели были, по сути, бумажными диаграммами с вращающимися дисками или "колесами", на которых записана информация. Пользователи могли вращать эти диски, чтобы выровнять данные и выполнить вычисления, что и дало им название "колесные таблицы".

Несмотря на то, что их делали из бумаги, они стали любимыми гаджетами элиты, поскольку их было относительно легко изготавливать по сравнению с их пергаментными предшественниками.

Вольвель XIX века, показывающий время в разных местах по сравнению с Лондоном, а также созвездия, видимые на небе в разные даты и времена Фото: Public Domain

Создателем первых вольвелов считают Раймонда Луллия с Майорки, ученого XIII-XIV веков. Увлекшись арабским устройством под названием "заирджа", он приспособил его к тому, что позже назвал "вольвелами", производным от латинского слова "volvere", что означает "поворачивать".

Кроме того, что он был философом-ученым, Луллий был мистиком, который стремился объединить иудаизм, христианство и ислам. Исследователь даже пытался обращать мусульман в Тунисе.

Кроме религиозных трактатов, он занимался алхимией, ботаникой, астрономией и написал первый каталонский роман "Бланкерна" и "Великое искусство", на столетие опередивший теорию выборов.

Как же работали эти вольвели? Представьте себе, что выравниваете его с Полярной звездой, закрываете один глаз, центрируете круги на лице и видите звезду, вращающуюся вокруг центрального круга. Таким способом вы могли определять свое место во Вселенной ночью, чтобы принимать лекарства в соответствии с движением небесных светил.

Вольвель XIV века с изображением астрономической таблицы, созданный пером, черными чернилами и темперой. Фото: Public Domain

На этом изобретатель не остановился. Его вольвели были не только хронометрами, но и решали религиозные споры.

С помощью взаимосвязанных геометрических фигур и цепочек букв Луллий стремился охватить весь спектр человеческой мысли. Некоторые даже утверждают, что его вольвель был первым в мире аналоговым компьютером, который позволял логикам сочетать разрозненные аспекты мышления и языка.

Но эти инновационные устройства столкнулись со скептицизмом. Пользователей вольвелей в Средневековье связывали с темной магией и обвиняли в предсказании будущего. Однако с развитием научной мысли вольвели стали важным инструментом для сохранения знаний, проливая свет на поиски просвещения.

Сегодня, затмеваясь цифровыми инструментами, вольвели время от времени появляются в образовательных учреждениях, очаровывая аудиторию своим историческим значением.

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