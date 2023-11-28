Нефритовые реликвии Древнего Китая: что скрывают неолитические погребальные конги (фото)

Десятилетиями археологи и историки, исследовавшие загадочный мир древних китайских цивилизаций, были просто озадачены реликвиями конг. Эти предметы странной формы и тонкой работы, казалось бы, не имеют никакого логического смысла, но их находили в захоронениях в большом количестве.

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Древнекитайские предметы конг — это особый тип ритуальных или церемониальных предметов, происходящих из эпохи неолита и тесно связанных с новой китайской культурой. Они имеют трубчатую форму с квадратным поперечным сечением и центральным круглым отверстием, часто украшены декоративными узорами или символами. Изготовленные преимущественно из нефрита, высоко почитаемого в Древнем Китае камня, эти реликвии находили на многочисленных археологических раскопках в Китае, пишет Ancient Origins.

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Точность этих реликвий поражает — они не уступают изделиям, изготовленным в XXI веке, однако их создали без современных инструментов или оборудования. Украшенные сложной резьбой, эти реликвии часто демонстрируют символы, мотивы и загадочные лица, напоминающие более поздние рисунки таоти, которые, как полагают, изображают четырех злых существ мира.

Древнекитайские реликвии конг находили в археологических раскопках, датируемых периодом неолита (примерно 3500-2000 гг. до н. э.) и последующим бронзовым веком в Китае. Они считаются важными археологическими находками, поскольку дают представление о духовных и культурных верованиях древних китайских обществ. Одной из важнейших культур, с которой связывают эти реликвии, является культура Лянчжу, процветавшая на востоке Китая с 3300 по 2300 год до нашей эры.

Древнекитайские реликвии конг находили в археологических раскопках, датируемых периодом неолита (примерно 3500-2000 гг. до н. э.) Фото: The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Большинство сосудов из культуры Лянчжу находили в могилах, что вызвало дискуссии об их истинном назначении. Ученые, как правило, сходятся во мнении об их церемониальном или ритуальном значении, а не практической полезности.

Теории предполагают, что эти предметы были частью сложных погребальных ритуалов, символизируя связь между земным и духовным мирами. Захоронения часто содержали несколько сосудов, расположенных по кругу, что указывает на их значение. Некоторые интерпретации предлагают квадрат, представляющий Землю, и круглое отверстие, символизирующее Небо, означая связь между обоими мирами.

Нефритовая древняя китайская реликвия периода неолита Фото: Public Domain

Дискуссии ведутся также вокруг резьбы и узоров, предполагающих культурное или религиозное значение. Однако, точное значение этих реликвий для древнего народа Лянчжу может навсегда остаться загадкой.

Однако мы знаем, что эти нефритовые реликвии имели огромную ценность в древнекитайском обществе благодаря долговечности, красоте нефрита и его ассоциации с добродетелью и бессмертием. Изготовление таких артефактов из нефрита требовало большого мастерства и длительных усилий, что свидетельствует об изобретательности древних китайцев.

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Создание этих изысканных реликвий в 3000 году до н. э. требовало огромных усилий, что свидетельствует о том, что их могли похоронить только с богатыми и влиятельными людьми. Точные причины их создания и значение остаются историческими загадками.

Тем не менее эти реликвии, а также связанные с ними нефритовые диски, дают прекрасное представление о сложной культуре древнего Китая и его умении изготавливать современные высококачественные предметы. Изготовление подобного нефритового сосуда сегодня потребовало бы немало часов работы со сложными механизмами, однако неолитическая культура Лянчжу достигла этого, продемонстрировав своё передовое мастерство, опередившее своё время.

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