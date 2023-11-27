Форт Дейнбери: ученые раскрыли тайны могущественного дома британцев железного века (фото)

Вблизи Винчестера, Англия, расположено древнее городище железного века. Оно считается одним из самых исследованных поселений в Британии и известно своими археологическими артефактами.

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Форт Дейнбери, расположенный в Гемпшире, Англия, является молчаливым свидетелем прошлой эпохи. Это городище железного века не просто археологический памятник, а капсула времени, раскрывающая повседневную жизнь его древних жителей, пишет Ancient Origins.

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Построенное около 500 г. до н. э. во времена позднего железного века, Дейнбери стратегически расположено вблизи деревни Низер Уоллоп, к северо-западу от Винчестера. Расположенное на холме, оно обеспечивало 360-градусный обзор на окрестности — благодаря этому можно было наблюдать за местностью.

На протяжении своего многовекового расцвета, вплоть до римского завоевания в I веке нашей эры, поселение претерпело ряд реконструкций и расширений. Жители копали новые рвы, укрепляли валы и строили новые дома.

Это городище железного века не просто археологический памятник, а капсула времени, раскрывающая повседневную жизнь его древних жителей Фото: benjgibbs/ CC BY 2.0

Поселение было круглой крепостью площадью около 5,2 га. Такая планировка, земляные работы и рвы считались средствами безопасности железного века. Круглые крепости было легче защищать и проще строить.

Археолог Барри Канлифф провел масштабные раскопки в 1960-х и 1970-х годах, обнаружив настоящую сокровищницу артефактов. От глиняной посуды до украшений, эти предметы повседневного обихода проливали свет на технологии и культуру железного века.

Дейнбери играл ключевую роль в Британии позднего железного века. Его круглый дизайн и прочные оборонительные сооружения намекают на оживленный центр торговли, сельского хозяйства и, возможно, регионального управления. К сожалению, не известно, кто именно здесь жил или как оно называлось в древности, но о его значении свидетельствуют его размеры и оборонительные сооружения.

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В наши дни форт Дейнбери это больше, чем куча старых руин. Это археологический памятник, охраняемый организацией "Историческая Англия", которая приглашает любителей истории и любознательных людей. Хорошо сохранившиеся земляные сооружения и множество артефактов делают его своеобразным учебником железного века в Британии.

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