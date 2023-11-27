Форт Дейнбері: науковці розкрили таємниці могутнього дому британців залізного віку (фото)

Поблизу Вінчестера, Англія, розташоване древнє городище залізного віку. Воно вважається одним із найкраще досліджених поселень у Британії та відоме своїми археологічними артефактами.

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Форт Дейнбері, розташований у Гемпширі, Англія, є мовчазним свідком минулої епохи. Це городище залізного віку не просто археологічна пам'ятка, а капсула часу, що розкриває повсякденне життя його давніх мешканців, пише Ancient Origins.

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Побудоване близько 500 р. до н. е. за часів пізнього залізного віку, Дейнбері стратегічно розташоване поблизу села Нізер Воллоп, на північний захід від Вінчестера. Розташоване на пагорбі, воно забезпечувало 360-градусний огляд на околиці — завдяки цьому можна було спостерігати за місцевістю.

Протягом свого багатовікового розквіту, аж до римського завоювання в I столітті нашої ери, поселення зазнало низки реконструкцій та розширень. Мешканці копали нові рови, укріплювали вали та будували нові будинки.

Це городище залізного віку не просто археологічна пам'ятка, а капсула часу, що розкриває повсякденне життя його давніх мешканців Фото: benjgibbs/ CC BY 2.0

Поселення було круглою фортецею площею близько 5,2 га. Таке планування, земляні роботи та рови вважалися засобами безпеки залізного віку. Круглі фортеці було легше захищати та простіше будувати.

Археолог Баррі Канліфф провів масштабні розкопки в 1960-х і 1970-х роках, виявивши справжню скарбницю артефактів. Від глиняного посуду до прикрас, ці предмети повсякденного вжитку проливали світло на технології та культуру залізного віку.

Дейнбері відігравало ключову роль у Британії пізнього залізного віку. Його круглий дизайн і міцні оборонні споруди натякають на жвавий центр торгівлі, сільського господарства і, можливо, регіонального управління. На жаль, не відомо, хто саме тут жив або як воно називалося в давнину, але про його значення свідчать його розміри та оборонні споруди.

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У наші дні форт Дейнбері це більше, ніж купа старих руїн. Це археологічна пам'ятка, що охороняється організацією "Історична Англія", яка запрошує любителів історії та допитливих людей. Добре збережені земляні споруди та безліч артефактів роблять його своєрідним підручником залізного віку в Британії.

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