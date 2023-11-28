Нефритові реліквії Стародавнього Китаю: що приховують неолітичні поховальні конги (фото)

Десятиліттями археологи та історики, які досліджували загадковий світ стародавніх китайських цивілізацій, були просто спантеличені реліквіями конг. Ці предмети дивної форми і тонкої роботи, здавалося б, не мають жодного логічного сенсу, але їх знаходили в похованнях у великій кількості.

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Давньокитайські предмети конг — це особливий тип ритуальних або церемоніальних предметів, що походять з епохи неоліту і тісно пов'язані з новою китайською культурою. Вони мають трубчасту форму з квадратним поперечним перерізом і центральним круглим отвором, часто прикрашені декоративними візерунками або символами. Виготовлені переважно з нефриту, високо шанованого в Стародавньому Китаї каменю, ці реліквії знаходили на численних археологічних розкопках у Китаї, пише Ancient Origins.

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Точність цих реліквій вражає — вони не поступаються виробам, виготовленим у XXI столітті, проте їх створили без сучасних інструментів чи обладнання. Прикрашені складним різьбленням, ці реліквії часто демонструють символи, мотиви та загадкові обличчя, що нагадують пізніші малюнки таоті, які, як вважають, зображують чотирьох злих істот світу.

Давньокитайські реліквії конг знаходили в археологічних розкопках, що датуються періодом неоліту (приблизно 3500-2000 рр. до н. е.) та наступним бронзовим віком у Китаї. Вони вважаються важливими археологічними знахідками, оскільки дають уявлення про духовні та культурні вірування давніх китайських суспільств. Однією з найважливіших культур, з якою пов'язують ці реліквії, є культура Лянчжу, що процвітала на сході Китаю з 3300 по 2300 рік до нашої ери.

Давньокитайські реліквії конг знаходили в археологічних розкопках, що датуються періодом неоліту (приблизно 3500-2000 рр. до н. е.) Фото: The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Більшість посудин з культури Лянчжу знаходили в могилах, що спричинило дискусії про їхнє справжнє призначення. Вчені, як правило, сходяться на думці про їхнє церемоніальне чи ритуальне значення, а не практичну корисність.

Теорії припускають, що ці предмети були частиною складних поховальних ритуалів, символізуючи зв'язок між земним і духовним світами. Поховання часто містили кілька посудин, розташованих по колу, що вказує на їхнє значення. Деякі інтерпретації пропонують квадрат, що представляє Землю, і круглий отвір, що символізує Небо, означаючи зв'язок між обома світами.

Нефритова стародавня китайська реліквія періоду неоліту Фото: Public Domain

Дискусії точаться також навколо різьблення та візерунків, що припускають культурне чи релігійне значення. Проте, точне значення цих реліквій для стародавнього народу Лянчжу може назавжди залишитися загадкою.

Однак ми знаємо, що ці нефритові реліквії мали величезну цінність у давньокитайському суспільстві завдяки довговічності, красі нефриту та його асоціації з доброчесністю і безсмертям. Виготовлення таких артефактів з нефриту вимагало неабиякої майстерності та тривалих зусиль, що свідчить про винахідливість давніх китайців.

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Створення цих вишуканих реліквій у 3000 році до н. е. вимагало величезних зусиль, що свідчить про те, що їх могли поховати лише із заможними та впливовими людьми. Точні причини їхнього створення та значення залишаються історичними загадками.

А проте ці реліквії, а також пов'язані з ними нефритові диски, дають чудове уявлення про складну культуру стародавнього Китаю та його вміння виготовляти сучасні високоякісні предмети. Виготовлення подібної нефритової посудини сьогодні вимагало б чимало годин роботи зі складними механізмами, проте неолітична культура Лянчжу досягла цього, продемонструвавши свою передову майстерність, що випередила свій час.

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