Так же быстро, как Google Translate. ИИ расшифрует самые древние языки, возрастом 5 тысяч лет

По оценкам экспертов, в мире до сих пор существует миллион клинописных табличек. Однако эти записи, оставленные древними месопотамцами, требуют кропотливой работы археологов по переводу и каталогизации их содержания.

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Наши древние предки оставили после себя загадку в виде клинописных табличек, и, похоже, искусственный интеллект может стать ключом к разгадке их тайн. Эти таблички создали древние месопотамцы, и они содержат огромное количество информации об их жизни и культуре. Однако расшифровка стала трудной задачей для археологов из-за их огромного объема и проблем, связанных с их древним, выветренным состоянием, пишет the Daily Mail.

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Подсчитано, что 90 процентов клинописных текстов остаются непереведенными.

В своем прорывном открытии команда немецких исследователей разработала новый метод с применением искусственного интеллекта (ИИ) для расшифровки и понимания этих древних клинописных текстов.

На шумерском говорили примерно 5 000 лет назад, и со временем его вытеснил аккадский, но оба языка использовались в письменной форме до начала христианской эры в Месопотамии, которая занимала территорию современного Ирака и части современных Ирана, Кувейта, Сирии и Турции.

Расшифровать их еще сложнее из-за того, что они написаны на нескольких языках и им тысячи лет. Высеченные на глиняных табличках, их трехмерная природа и выветренные поверхности затрудняют точное сканирование обычными методами.

Исследователи научили программу искусственного интеллекта, используя 3D-модели примерно 2 000 табличек, сканировать их текст и транскрибировать его. Это несколько напоминает использование камеры телефона для преобразования рукописных заметок в цифровой текст.

Расшифровать эти тексты непросто, особенно учитывая, что отдельная табличка или фрагмент текста может не иметь смысла без контекста, так же, как и попытка понять историю из одного предложения в середине книги.

Исследователи научили программу искусственного интеллекта, используя 3D-модели примерно 2 000 табличек, сканировать их текст и транскрибировать его Фото: Uni Halle / Maike Glockner

Программа искусственного интеллекта, разработанная исследователями, призвана заполнить эти пробелы, сделав работу переводчиков более эффективной.

"До сих пор было трудно получить доступ к содержимому многих клинописных табличек одновременно — нужно было точно знать, что именно вы ищете и где", — сказал старший автор исследования Губерт Мара, доцент Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенбурге в Германии.

Команда использовала открытую коллекцию 3D-сканов, содержащую шумерские клинописные таблички. Они дают представление о древнейшей известной цивилизации на юге Месопотамии (современный южный и центральный Ирак).

"На них можно найти все: от списков покупок до судебных решений. Таблички позволяют заглянуть в прошлое человечества несколько тысячелетий назад. Однако они сильно выветрены, и поэтому их трудно расшифровать даже для тренированных глаз", — говорит Мара.

Научить ИИ распознавать сложные клинописи и знаки клинописи было значительным вызовом. Исследователи предоставили программе набор данных, состоящий из 21 000 знаков и 4700 табличек, создав ценный ресурс для других ученых, заинтересованных в изучении клинописи.

Протестировав ИИ, команда обнаружила, что он может точно идентифицировать клинописные знаки с точностью около 76 процентов, даже работая достаточно хорошо с фотографиями табличек более низкого качества.

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Однако исследователи не останавливаются на достигнутом. Они планируют расширить свой набор данных, включив в него большую коллекцию табличек, чтобы повысить точность ИИ. Они считают, что ограниченное количество материала, использованного в исследовании, могло повлиять на его производительность по сравнению с другими моделями ИИ, которые достигли лучшего уровня точности.

По сути, это новаторское исследование прокладывает путь к более широкому пониманию нашего древнего прошлого, давая надежду, что эти некогда нерасшифрованные таблички вскоре могут раскрыть свои тайны, проливая свет на древние цивилизации и их образ жизни.

Хотя вызовы остаются, это инновационное использование искусственного интеллекта приближает нас к разгадке тайн наших предков и их удивительной истории.

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