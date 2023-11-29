Раскопки в столице Хеттской империи: найдена первая в своем роде редкая 2500-летняя пила (фото)

Археологи раскопали удивительную реликвию из прошлого в городе Чорум, сердце Хеттской империи на севере Турции. Эта находка проливает новый свет на историю древнего города, обогащая наше понимание его технологического прогресса.

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Недавние раскопки в древней столице Хеттской империи Хаттуса под руководством профессора Андреаса Шахнера из Немецкого археологического института обнаружили замечательные находки. Хаттуса признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, пишет Arkeonews.

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Начиная с 1906 года, во время раскопок в Хаттусе, в районе Богазкале, нашли бесчисленное количество древних артефактов, в частности табличку с подсказками на таинственном языке.

Хаттуса, что сегодня является музеем под открытым небом, может похвастаться самобытной городской планировкой, хорошо сохранившимися сооружениями, такими как храмы, царские дворцы и укрепления, а также великолепными художественными элементами.

Профессор Андреас Шахнер, который руководит раскопками, рассказал, что железо найденного инструмента пилы было толще, чем у современных пил, но в остальном она очень напоминает те, что используют сегодня.

"Это показывает нам, что люди не просто совершенствовали рабочие инструменты", — сказал он.

Этот древний инструмент длиной около 20 сантиметров нашли на северо-западном склоне городского дворца Фото: Kemal Ceylan/AA

Этот древний инструмент длиной около 20 сантиметров нашли на северо-западном склоне городского дворца. Открытие является редкой находкой, ведь это первый такой артефакт в Анатолии, датированный III веком до нашей эры.

"Пилу нашли в здании периода Галатии в районе раскопок. Использование этого здания соответствует примерно 2 250 лет назад. Обычно, находка пилы из этого периода является очень интересной вещью. Мы провели некоторые исследования. Примеров не так много. Нам удалось обнаружить несколько таких более поздних римских периодов. Однако, пилы III века до н. э. еще не находили, по крайней мере в Анатолии", — сказал специалист.

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"Насколько мы можем судить по отверстиям с обеих сторон пилы, мы считаем, что она имела полукруглую ручку. Так плотник того периода мог использовать пилу, держа ее от дерева и перемещая", — пояснил профессор Шахнер.

Это открытие не только позволяет заглянуть в древние ремесла, но и ставит вопрос о технологических возможностях обществ много веков назад. Понимание древних инструментов потенциально может дать представление о технологиях и навыках наших предков.

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