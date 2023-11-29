Розкопки у столиці Хетської імперії: знайдено першу в своєму роді рідкісну 2500-річну пилу (фото)

Археологи розкопали дивовижну реліквію з минулого в місті Чорум, серці Хетської імперії на півночі Туреччини. Ця знахідка проливає нове світло на історію стародавнього міста, збагачуючи наше розуміння його технологічного прогресу.

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Нещодавні розкопки в стародавній столиці Хетської імперії Хаттуса під керівництвом професора Андреаса Шахнера з Німецького археологічного інституту виявили чудові знахідки. Хаттуса визнана об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО у 1986 році, пише Arkeonews.

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Починаючи з 1906 року, під час розкопок у Хаттусі, в районі Богазкале, знайшли незліченну кількість стародавніх артефактів, зокрема табличку з підказками таємничою мовою.

Хаттуса, що сьогодні є музеєм просто неба, може похвалитися самобутнім міським плануванням, добре збереженими спорудами, такими як храми, царські палаци і укріплення, а також чудовими мистецькими елементами.

Професор Андреас Шахнер, який керує розкопками, розповів, що залізо знайденого інструменту пили було товщим, ніж в сучасних пил, але в іншому вона дуже нагадує ті, що використовують сьогодні.

"Це показує нам, що люди не просто вдосконалювали робочі інструменти", — сказав він.

Цей стародавній інструмент довжиною близько 20 сантиметрів знайшли на північно-західному схилі міського палацу Фото: Kemal Ceylan/AA

Цей стародавній інструмент довжиною близько 20 сантиметрів знайшли на північно-західному схилі міського палацу. Відкриття є рідкісною знахідкою, адже це перший такий артефакт в Анатолії, датована III століттям до нашої ери.

"Пилу знайшли в будівлі періоду Галатії в районі розкопок. Використання цієї будівлі відповідає приблизно 2 250 років тому. Зазвичай, знахідка пили з цього періоду є дуже цікавою річчю. Ми провели деякі дослідження. Прикладів не так багато. Нам вдалося виявити кілька таких пізніших римських періодів. Проте, пили III століття до н. е. ще не знаходили, принаймні в Анатолії", — сказав фахівець.

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"Наскільки ми можемо судити з отворів з обох боків пили, ми вважаємо, що вона мала напівкруглу ручку. Так тесля того періоду міг використовувати пилу, тримаючи її від дерева і переміщуючи", — пояснив професор Шахнер.

Це відкриття не лише дає змогу зазирнути у стародавні ремесла, але й ставить питання про технологічні можливості суспільств багато століть тому. Розуміння стародавніх інструментів потенційно може дати уявлення про технології та навички наших предків.

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