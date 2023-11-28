Суперечливе відкриття: доісторичні відбитки рук у Тибеті можуть бути не найдавнішим мистецтвом

Високо на Тибетському плато пара доісторичних дітей-гомінідів створила найдавніший у світі наскельний малюнок, коли близько 200 000 років тому навмисно залишила відбитки своїх рук і ніг на м'якій вапняковій стіні. Принаймні досі існувала така теорія.

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Вперше про зображення давньої дитини-художника в Гімалаях заговорили у 2002 році, коли дослідники виявили групу відбитків неподалік від гарячих джерел у Тибеті. Відбиті на вапняку під назвою травертин до того, як він затвердів, 18 відбитків. Вчені виявили, що їм приблизно 20 000 років за допомогою термолюмінесцентного аналізу, пише IFLScience.

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Пізніше, у 2018 році, на тому ж місці знайшли ще кілька відбитків, і дослідники застосували інший метод датування, який називається уран-торієвий. Їхні висновки, опубліковані через три роки, свідчать про те, що ці малюнки зробили між 169 000 і 226 000 років тому в період середнього плейстоцену. Це відкриття визнано найдавнішим таким малюнком у світі, оскільки воно на 185 000 років перевершує аналогічні відбитки рук і ніг, знайдені в Індонезії та Іспанії.

Однак нещодавнє дослідження поставило під сумнів ці висновки. Новий аналіз ставить під сумнів точність уран-торієвого датування, відомого тим, що часто дає значно вищі оцінки віку, ніж інші методи датування, такі як радіовуглецевий.

Він також показує, що на відкриту травертинову стіну могла вплинути дощова вода, змінивши оціночний вік. Перші дослідники не змогли проаналізувати глибші шари породи, які могли б надати точніший вік.

Ба більше, попри ймовірну різницю у віці між двома місцями відбитків, вони виглядають напрочуд схожими як за змістом, так і за збереженням. Це протиріччя викликає занепокоєння, особливо зважаючи на те, що травертин має властивість руйнуватися з часом через вивітрювання.

Найбільш переконливі докази проти початкової теорії з'явилися з відкриттям ієрогліфів тибетської писемності, викарбуваних на тій самій вапняковій плиті. Ця система письма, яка, як вважають, виникла близько 1300 років тому, передбачає, що написи зробили безпосередньо перед застиганням вапняку. Отже, відбитки, залишені дітьми, мають бути молодшими за цей період, що ставить під сумнів уявлення про 200-тисячолітній вік витвору мистецтва.

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Відсутність археологічних доказів, що підтверджують проживання людей на Тибетському плато 200 000 років тому, ще більше послаблює початкові твердження. Суворі високогірні умови, ймовірно, зробили б регіон непридатним для життя в той час. Автори нещодавнього дослідження припускають, що відбитки і тибетські написи зробили одночасно, не раніше 1300 років тому, коли вапняк був ще м'яким.

По суті, це нещодавнє дослідження припускає, що відбитки рук і ніг у Тибеті можуть бути не такими давніми, як вважалося раніше, і, ймовірно, датуються лише близько 1 300 років тому. Воно ставить під сумнів уявлення про доісторичних дітей, які створювали наскельні малюнки на "Даху світу", закликаючи до переоцінки нашого розуміння давньої людської присутності в цьому регіоні.

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