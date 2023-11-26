Дитинство в середньовічній Баварії: що зуби розповідають про харчування і переселення людей

Нещодавнє дослідження заглибилося в життя дітей у ранньосередньовічній Баварії, розкриваючи цікаві деталі про їхнє виховання та походження

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Антропологині Мікаела Харбек та Марен Вельте провели дослідження та виявили особливості грудного вигодовування і міграційні патерни в середньовічній Баварії. Проаналізувавши ізотопи цих зубів, вчені отримали уявлення як про географічне походження, так і про раціон цих стародавніх людей, пише Phys.org.

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Дослідники вивчили людські зуби з різних археологічних розкопок у Баварії, переважно датовані приблизно 500 роком нашої ери. Зуби, які формуються в дитинстві і зазнають мінімальних змін протягом життя, слугують безцінним записом раннього життєвого досвіду, своєрідним "архівом дитинства".

Проаналізувавши ізотопи цих зубів, вчені отримали уявлення як про географічне походження, так і про раціон цих стародавніх людей. Ізотопи стронцію дали підказки про те, звідки походять люди, а аналізи вуглецю та азоту розкрили деталі їхнього харчування. За допомогою серійного ізотопного аналізу команда простежила дієтичний шлях від грудного вигодовування в немовлячому віці до включення твердої їжі в ранньому дитинстві.

Один із важливих висновків дослідження стосується особливостей грудного вигодовування. Дивно, але в ранньосередньовічній Баварії дітей годували грудьми набагато довше, ніж за сучасними нормами.

Процес відлучення від грудей, перехід від грудного молока до твердої їжі, зазвичай відбувався між другим і третім роком життя для більшості дітей, значно пізніше, ніж це прийнято сьогодні. Таке тривале грудне вигодовування, особливо серед осіб іноземного походження, віддзеркалює практику кочових культур.

Крім того, дослідження виявило міграційні моделі, які формували демографічний ландшафт Баварії близько V століття. Ізотопи стронцію у понад 150 скелетних останках вказують на значний приплив немісцевих людей, що свідчить про значну міграцію до південної Баварії в той час.

Витоки сучасної Європи сягають періоду, відомого як Період міграцій. У цей час, який датується між пізньою античністю та середньовіччям, Західна Римська імперія закінчила своє існування і почалися глибокі культурні та політичні зміни.

Багато міст, сіл і поселень виникли саме в цей період. У південній Баварії Герцогство Баварія виникло на місці колишньої римської провінції Raetia secunda у шостому столітті. Роль міграції в цьому процесі залишається предметом дискусій.

Деякі поховані особи демонстрували незвичні для регіону харчові звички, такі як споживання проса — культури, яка не вирощується в Баварії, але поширена у Східній Європі та Азії. Це свідчить про те, що ці люди походять з різних культурних середовищ.

Дослідження також висвітлило вплив відлучення від грудей на здоров'я дітей. Різкий перехід від грудного молока до інших продуктів харчування наражає немовлят на нові патогени та потенційне недоїдання.

Стрес, що виникає внаслідок цього, проявляється у вигляді видимих дефектів емалі на зубах, що вказує на вік, в якому діти пережили такі стресові події. Зокрема, у дітей, які виросли після соціальних потрясінь у Баварії, приблизно в VII столітті, спостерігалися часті зміни зубів, пов'язані зі стресом, викликаним відлученням від грудей.

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У перспективі подальші дослідження мають на меті глибше вивчити харчування дітей у цей період та його вплив на здоров'я. Розуміння цих історичних практик дає цінну інформацію про стародавні суспільства і може мати значення для сучасної практики догляду за дітьми, хоча і з обережністю, враховуючи відмінності в історичному та сучасному контекстах.

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