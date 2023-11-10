Генетичний зв'язок вказує на міграцію древніх людей з України до Західної Європи: що відомо

Дослідивши фрагменти черепа Homo sapiens, знайдені в Криму у 2009 році, вчені виявили неочікуваний зв’язок зі стародавньої ДНК людей, що заселили Західну Європу. Тепер є основи вважати, що люди з Криму були протограветійцями.

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Ви коли-небудь замислювалися над тим, як наш вид Homo sapiens потрапив до Західної Європи? Нещодавнє дослідження заглиблюється в цю таємницю, використовуючи два фрагменти черепа, знайдені у Криму в 2009 році, пише Phys.org.

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Дослідження зосередилося на стародавніх фрагментах черепа, віком приблизно 37 000-36 000 років, знайдених на археологічній пам'ятці Буран-Кая III. Ці люди не лише схрещувалися з неандертальцями, але й були пов'язані з найдавнішими Homo sapiens в Європі, які прибули близько 45 000 років тому, але вважалися вимерлими після великої кліматичної катастрофи.

Разом із такими артефактами, як кам'яні знаряддя праці та намистини з кістки мамонта, фрагменти черепа свідчать про присутність анатомічно сучасної людини у Східній Європі. Співпрацюючи з французькими та українськими археологами, дослідники ретельно уникали сучасного забруднення ДНК і успішно ідентифікували давню ДНК.

Аналіз дав змогу створити комплексну модель, яка ілюструє переміщення населення в період верхнього палеоліту (близько 40 000-12 000 років тому). Ці люди, найдавніші західноєвропейці, назавжди оселилися в Європі і залишили сліди в геномах сучасних європейців.

Геномна спорідненість між Буран-Кая III та іншими давніми особинами Фото: Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02211-9

Їхнє прибуття, яке, за оцінками, відбулося після льодовикового періоду близько 38 000 років тому, збіглося з виверженням супервулкана поблизу Неаполя, який засипав попелом південно-східну та східну Європу. Вважається, що ця екологічна криза в поєднанні з низькими температурами призвела до вимирання неандертальців і перших популяцій Homo sapiens на початку верхнього палеоліту.

Люди з Буран-Кая III, хоча й представлені фрагментарною інформацією, пов'язані з 740 000 генетичних варіацій, спільних з іншими стародавніми людьми, що свідчить про те, що вони були частиною другої хвилі європейського заселення після екологічної кризи. Цікаво, що більш пізні особини мали сліди схрещування з представниками першої хвилі заселення. Це спростовує думку про те, що вони були повністю знищені.

Генетичні зв'язки із сучасним кавказьким населенням вказують на міграцію з Близького Сходу через Кавказ до сучасної України. Найсильніший генетичний зв'язок виявився з популяціями на південному заході Франції, північному сході Іспанії, Австрії та Чехії. Ці особини, пов'язані з класичним граветтським періодом, були творцями культових жіночих статуеток зі слонової кістки, відомих як "граветтські Венери".

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Цей генетичний зв'язок дозволяє припустити, що люди з Буран-Кая III були протограветійцями, що вказує на культурну практику, яка поширювалася зі сходу на захід. Всупереч попереднім сумнівам археологів, генетичні результати підтверджують, що ці кримські люди дійсно були предками західноєвропейців, які зробили свій внесок у знамениту граветтську культуру і виготовили вишукані граветтські Венери.

По суті, це дослідження відкриває давні сторінки нашого європейського родоводу, показуючи шлях міграції, схрещування та культурного обміну. Йдеться не лише про стародавні кістки, а й про людей, які проклали шлях до розмаїтого гобелена людства, яке ми бачимо сьогодні.

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