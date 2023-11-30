Так само швидко, як Google Translate. ШІ розшифрує найдавніші мови віком 5 тисяч років

За оцінками експертів, у світі досі існує мільйон клинописних табличок. Однак ці записи, залишені стародавніми месопотамцями, потребують кропіткої роботи археологів з перекладу та каталогізації їхнього змісту.

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Наші давні предки залишили після себе загадку у вигляді клинописних табличок, і, схоже, штучний інтелект може стати ключем до розгадки їхніх таємниць. Ці таблички створили стародавні месопотамці, і вони містять величезну кількість інформації про їхнє життя та культуру. Однак розшифровка стала важким завданням для археологів через їхній величезний обсяг і проблеми, пов'язані з їхнім давнім, вивітреним станом, пише the Daily Mail.

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Підраховано, що 90 відсотків клинописних текстів залишаються неперекладеними.

У своєму проривному відкритті команда німецьких дослідників розробила новий метод із застосуванням штучного інтелекту (ШІ) для розшифрування та розуміння цих стародавніх клинописних текстів.

Шумерською розмовляли приблизно 5 000 років тому, і з часом її витіснила аккадська, але обидві мови використовувалися в письмовій формі до початку християнської ери в Месопотамії, яка займала територію сучасного Іраку і частини сучасних Ірану, Кувейту, Сирії та Туреччини.

Розшифрувати їх ще складніше через те, що вони написані кількома мовами і їм тисячі років. Висічені на глиняних табличках, їх тривимірна природа і вивітрені поверхні ускладнюють точне сканування звичайними методами.

Дослідники навчили програму штучного інтелекту, використовуючи 3D-моделі приблизно 2 000 табличок, сканувати їхній текст і транскрибувати його. Це дещо нагадує використання камери телефону для перетворення рукописних нотаток у цифровий текст.

Розшифрувати ці тексти непросто, особливо враховуючи, що окрема табличка або фрагмент тексту може не мати сенсу без контексту, так само, як і спроба зрозуміти історію з одного речення в середині книги.

Дослідники навчили програму штучного інтелекту, використовуючи 3D-моделі приблизно 2 000 табличок, сканувати їхній текст і транскрибувати його Фото: Uni Halle / Maike Glockner

Програма штучного інтелекту, розроблена дослідниками, має на меті заповнити ці прогалини, зробивши роботу перекладачів ефективнішою.

"Досі було важко отримати доступ до вмісту багатьох клинописних табличок одночасно — потрібно було точно знати, що саме ви шукаєте і де", — сказав старший автор дослідження Губерт Мара, доцент Університету Мартіна Лютера в Галле-Віттенбурзі в Німеччині.

Команда використала відкриту колекцію 3D-сканів, що містить шумерські клинописні таблички. Вони дають уявлення про найдавнішу відому цивілізацію на півдні Месопотамії (сучасний південний і центральний Ірак).

"На них можна знайти все: від списків покупок до судових рішень. Таблички дозволяють зазирнути в минуле людства кілька тисячоліть тому. Однак вони сильно вивітрені, і тому їх важко розшифрувати навіть для тренованих очей", — каже Мара.

Навчити ШІ розпізнавати складні клинописи та знаки клинопису було значним викликом. Дослідники надали програмі набір даних, що складався з 21 000 знаків і 4700 табличок, створивши цінний ресурс для інших вчених, зацікавлених у вивченні клинопису.

Протестувавши ШІ, команда виявила, що він може точно ідентифікувати клинописні знаки з точністю близько 76 відсотків, навіть працюючи досить добре з фотографіями табличок нижчої якості.

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Однак дослідники не зупиняються на досягнутому. Вони планують розширити свій набір даних, включивши до нього більшу колекцію табличок, щоб підвищити точність ШІ. Вони вважають, що обмежена кількість матеріалу, використаного у дослідженні, могла вплинути на його продуктивність порівняно з іншими моделями ШІ, які досягли кращого рівня точності.

По суті, це новаторське дослідження прокладає шлях до ширшого розуміння нашого давнього минулого, даючи надію, що ці колись нерозшифровані таблички незабаром можуть розкрити свої таємниці, проливаючи світло на стародавні цивілізації та їхній спосіб життя.

Хоча виклики залишаються, це інноваційне використання штучного інтелекту наближає нас до розгадки таємниць наших предків та їхньої дивовижної історії.

Раніше Фокус писав про причини виникнення таємничої мови, якій кілька тисяч років. Дослідження проливає світло на давнє минуле Каліфорнії.

А також ми розповідали про труднощі перекладу, а саме як "синій" і "зелений" з'явилися в мові, в якій їх не існувало.