Все, что нужно знать о звездной величине: ученые объяснили, как можно увидеть очередную комету

Когда мы читаем новости о пролете кометы, то часто надеемся увидеть ее вживую. Однако это не всегда получается, и этому есть объяснение.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему астрономы так восхищаются взрывами комет или ослепительными звездами, то все дело в цифрах — точнее, в значениях звездной величины. Величина небесных объектов — это не просто произвольное измерение. Она является ключом к пониманию того, насколько ярким или слабым является то или иное явление в космическом пространстве, пишет IFLScience.

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Прежде всего забудьте все, что вы знаете об обычных шкалах — в астрономическом мире большие величины означают более слабые объекты. Солнце, Луна и Венера имеют отрицательную звездную величину.

Итак, когда комета или звезда имеет отрицательную звездную величину, это все равно, что стать свидетелем небесного зрелища, события, которое происходит раз в поколение.

Шкала звездных величин возникла во втором веке, когда Птолемей классифицировал звезды на основе их яркости. Он понял, что все яркие звезды, на самом деле имели подобную яркость, поэтому он классифицировал их как звезды первой звездной величины.

Впоследствии Веге, яркой звезде, присвоили нулевую звездную величину. Сириус и другие ослепительные объекты считались отрицательными величинами.

Математика, стоящая за этим, может немного вскружить вам голову. Каждое увеличение на одну звездную величину означает, что объект в 2,52 раза слабее предыдущего.

Итак, звезды на расстоянии 5 звездных величин друг от друга в 5 раз ярче друг от друга. Вот несколько небесных примеров, которые помогут вам понять, что это такое:

Солнце: -27.

Полнолуние: -13.

Венера: -4.8.

Сириус (яркая звезда): -1.5.

Комета Понс-Брукса: 12.7.

Сверхновая 1987a (пик): 2.9.

Оптические инструменты расширяют нашу досягаемость, позволяя видеть объекты до 10 звездной величины с помощью бинокля. Телескопы, такие как Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), могут даже фиксировать галактики со слабой звездной величиной 34.

Однако звездная величина не всегда постоянна. Возьмем, например, Медведицу, которая в каталогах указана как 0,5, но ее яркость упала до 1,7 в 2019-2020 годах во время затмения, а затем выросла до 0. Яркость планет, таких как Марс, может меняться еще больше.

Несмотря на это все, низкая звездная величина не гарантирует видимость. Световое загрязнение, облака и расположение Земли, Солнца и объекта играют решающую роль. Например, кометы ярче всего светят близко к Солнцу, поэтому их трудно заметить.

Астрономы разделяют звездную величину на видимую и абсолютную. Видимая звездная величина — это то, насколько ярким объект выглядит для нас на Земле.

Но иногда специалисты обсуждают абсолютную звездную величину, которая измеряет внутреннюю яркость. Для звезд она показывает, насколько яркими они выглядят на фиксированном расстоянии; для других объектов она измеряется расстоянием Земля-Солнце.

Когда мы имеем дело с рассеянными объектами, такими как кометы или туманности, звездная величина — это сумма всех видимых яркостей. Когда речь идет о световом загрязнении или помехах от Луны, рассеянный свет подвергается гораздо большему влиянию.

Поэтому иногда трудно увидеть комету или туманность четвертой величины в бинокль или небольшой телескоп, тогда как звезду четвертой величины легко заметить.

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