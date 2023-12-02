В гости в палеолит. В Испании нашли идеально сохранившуюся пещеру, где жили древние люди

Орудия труда из камня, кости и изделия из меха — всего 4 614 задокументированных объектов, среди которых кости оленей, лошадей и бизонов, 600 кусков кремня, иглы, протогарпун, раковины морских моллюсков и даже декоративные подвески, которые носили жители пещеры.

В пещерном комплексе Ла-Гарма, расположенном в испанской провинции Кантабрия, ученые обнаружили удивительную археологическую находку — жилище, которому 16 800 лет. Эта пещерная система, известная своим настенным искусством и палеоантропологическим значением, позволила заглянуть в эпоху палеолита, пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Кантабрийского университета Пабло Ариас и Роберто Онтаньйон возглавили проект, который привел к этому открытию. Описанное как "одно из наиболее хорошо сохранившихся палеолитических жилищ в мире", жилище представляет собой овальное пространство, очерченное каменными блоками и сталагмитами, поддерживающими каркас из палок и шкур, прикрепленный к стене пещеры.

Что делает это открытие действительно выдающимся, так это разнообразие найденных артефактов, которые проливают свет на повседневную жизнь магдаленских охотников и собирателей, которые когда-то называли эту пещеру домом. Орудия труда из камня, кости и изделия из меха — всего 4 614 задокументированных объектов, среди которых кости оленей, лошадей и бизонов, 600 кусков кремня, иглы, протогарпун, раковины морских моллюсков и даже декоративные подвески, которые носили жители пещеры.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Среди находок — украшенные кости, например, фаланга ауроха, на которой выгравированы изображения животного и человеческого лица. Этот уникальный артефакт добавляет увлекательный штрих к нашему пониманию эпохи европейского палеолита.

Чтобы разгадать тайны этого древнего жилища, не нарушая его целостности, исследовательская группа применила самые современные неинвазивные методы. Они использовали непрерывную томографию, 3D-картографию, молекулярно-генетический анализ почв и объектов, масс-спектрометрию и гиперспектральную визуализацию. Эти методы позволили исследовать объект национального значения, сохранив при этом его исторические сокровища.

Это открытие открывает окно в жизнь наших древних предков, демонстрируя их использование ресурсов и мастерство. Это как сделать шаг назад во времени, чтобы увидеть повседневную жизнь и культурные проявления сообщества, которое процветало почти 17 000 лет назад.

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