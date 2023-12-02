Сокровище буддийской святыни: в Пакистане нашли древние монеты возрастом 2 тысячи лет (фото)

Пакистанские археологи обнаружили в древнем городе Мохенджо-Даро клад медных монет, которым около 2 тысяч лет. Их нашли среди руин буддийской святыни.

Сокровище древних медных монет, которым более 2 000 лет, обнаружено среди остатков буддийской святыни в древнем городе Мохенджо-Даро в Пакистане. Это место, датированное примерно 2600 г. до н. э., относится к древней цивилизации долины Инду, пишет Ancient Origins.

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Эти монеты и святыня связаны с эпохой Кушанской империи, буддистского царства, господствовавшего со II века до н. э. до III века н. э., после завоевания Греко-Бактрийского царства, основанного в Центральной Азии Александром Македонским.

Археолог Шейх Джавед Али Синдхи объяснил, что святыню построили на заброшенных руинах Мохенджо-Даро примерно 1 600 лет спустя. Найденные монеты, имеющие зеленоватый оттенок от коррозии меди, обнаружили во время раскопок стены, обвалившейся на месте находки.

Исследователи считают, что всего имеется 1 000 — 1 500 отдельных монет, некоторые из которых имеют изображение стоячей фигуры — кушанского царя.

Найденные монеты, имеющие зеленоватый оттенок от коррозии меди, обнаружили во время раскопок стены Фото: Sheikh Javed Ali Sindhi

Эта находка имеет особое значение, поскольку это первые артефакты, найденные в святилище с 1931 года. Монеты похожи на найденные в 1920-1930-х годах, с изображением стоячей фигуры и символов индуистского бога Шивы на обратной стороне, что отражает сочетание буддистских верований с индуистским происхождением.

Мохенджо-Даро, некогда важный город Хараппской цивилизации, был покинут около 1800 года до н.э., возможно, из-за изменения климата, которое привело к сухости окружающей среды. Буддийскую святыню, построенную около 150 г. н. э. во время правления Кушанской империи, оставили до 500 г. н. э.

К тому времени Кушанская империя распалась на независимые царства, которые подверглись завоеваниям со стороны сасанидских персов и северных захватчиков.

Регион Гандхара, охватывающий современные Пакистан и Афганистан, процветал как центр буддийского искусства во времена правления Кушанской империи. Такие города, как Таксила в Пакистане, стали важными центрами буддийского обучения, где находился один из старейших университетов мира, а также многочисленные храмы и монастыри.

Однако с упадком Кушанской империи и подъемом ислама в VII веке буддизм постепенно утратил влияние. Многие буддийские памятники пришли в упадок, но уцелевшие места, такие как Таксила, продолжают свидетельствовать о богатом буддийском наследии региона.

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