Почти как полмарафона: ученые нашли священную дорогу, соединявшую два города майя (фото)

Термин "сакбе" — это сочетание двух слов из юкатанского языка майя: "sac", что означает белый, и "be" или "beh", что означает путь, дорогу или тропу.

Недавнее археологическое исследование, проведенное Национальным институтом антропологии и истории (INAH) в Мексике, принесло замечательное открытие: идентификацию 18-километровой древней дороги под названием "сакбе". Она соединяет два важных города майя, Ушмаль и Кабах, расположенные в регионе Пуук на западе Юкатана, пишет HeritageDaily.

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Сакбе — это не обычная дорога. Для цивилизации майя сакбе — это вымощенная дорога, которую они строили для соединения храмов, площадей и групп сооружений в церемониальных центрах, или же как главные магистрали между городами. Эти дороги также служили жизненно важными связями между различными городами, подобно автомагистралям, которыми мы пользуемся сегодня.

Сам термин "сакбе" — это сочетание двух слов из юкатанского языка мая: "sac", что означает белый, и "be" или "beh", что означает путь, дорогу или тропу.

Захватывающее открытие этого 18-километрового сакбе стало возможным благодаря технологии под названием Light Detection and Ranging (LiDAR) Фото: INAH

Захватывающее открытие этого 18-километрового сакбе стало возможным благодаря технологии под названием Light Detection and Ranging (LiDAR). Этот метод использует лазерные импульсы для измерения расстояния до земной поверхности, создавая подробную 3D-карту ландшафта в результате анализа разницы во времени возврата лазерного излучения и длине волн. Эта технология помогла специалистам обнаружить скрытые археологические объекты под поверхностью.

Исследование выявило интересные подробности о сакбе: его ширина составляет 5 метров, а на каждом конце — монументальные арки, что указывает на его важность и величие в древности.

Эксперты считают, что этот сакбе символизирует тесные связи и взаимодействие между народами городов Ушмаль и Кабах на протяжении 700-950 годов нашей эры. Эти населенные пункты считались одними из важнейших центров майя в регионе Пуук в тот период.

Интересно, что Ушмаль и Кабах имеют схожие архитектурные стили, известные как стиль майя Пуук. Оба города отличаются великолепными архитектурными элементами, такими как переплетенные двуглавые змеи, символизирующие бога дождя Чаака.

Это открытие проливает свет на яркую историю и культурные обмены между этими древними городами. Она дает ценную информацию об их градостроительстве, социальных связях, а также общих художественных и религиозных традициях того времени.

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