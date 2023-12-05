Весит сотни тонн. В Испании исследовали самый большой архитектурный шедевр каменного века (фото)

Известный как дольмен Менга, этот невероятный памятник, как полагают, был построен около 5700 лет назад и содержит скелеты нескольких сотен древних людей.

Удивительное древнее сооружение на юге Испании, известное как дольмен Менга, поражает исследователей своим величием и инженерной изобретательностью. Этот курган выделяется как один из самых масштабных памятников эпохи неолита, пишет IFLScience.

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Что делает дольмен Менга необычайным, так это его колоссальные размеры и техническое мастерство, необходимое для сооружения. Один только краеугольный камень весит невероятные 150 тонн, что делает его вторым по величине камнем, который когда-либо использовали в неолитических дольменах в Европе.

Проанализировав другие строительные блоки дольмена, авторы исследования обнаружили, что древние строители также решили работать с мягким камнем, который требовал немалого опыта и логистической организации для возведения.

Интересно, что стратегическое расположение дольмена Менга сыграло решающую роль в его строительстве Фото: Википедия

Чтобы справиться с этими большими и хрупкими камнями, древние строители нуждались не только в навыках работы с камнем, но и в опыте в деревообработке и плетении веревок. Они, вероятно, использовали значительное количество древесины для создания лесов во время добычи и для подготовки дорог для транспортировки этих огромных камней.

Интересно, что стратегическое расположение дольмена Менга сыграло решающую роль в его строительстве. Расположенная на вершине холма, положение гробницы идеально совпадает с соседней горой, известной как "Скала влюбленных", и восходом солнца, что создает сложный узор света и тени внутри дольмена.

Кроме того, расположение гробницы чуть ниже карьера облегчило транспортировку камней вниз по склону, а устойчивый грунт на вершине холма обеспечил надежную основу для сооружения.

Однако существовала проблема: камни были пористыми и уязвимыми к воздействию воды. Чтобы защитить их, древние строители изобретательно изолировали самые крупные камни слоями песчаников и утрамбованной земли, образовав насыпи вокруг дольмена.

Учитывая эти замечательные аспекты, эксперты восхищаются дольменом Менга, считая его вершиной древней инженерии в доисторической Иберии и, возможно, во всей Европе. Она является свидетельством чрезвычайных способностей наших предков.

Это открытие не только проливает свет на невероятные навыки древних цивилизаций, но и побуждает нас оценить знания и усилия, вложенные в создание таких монументальных сооружений тысячи лет назад. Понимание этих достижений открывает новые окна в наше прошлое и возможности ранних человеческих обществ.

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