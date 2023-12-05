Популярная приправа к суши укрепляет нашу память: ученые раскрыли необычное свойство продукта

Широко распространенная и ценимая за многие полезные свойства с древних времен, даже маленькая дозировка острой специи способна легко укрепить нашу память, выяснили ученые.

Группа японских исследователей сделала удивительное открытие о васаби — жгучей зеленой приправе, которая входит в состав суши. Оказывается, это острое лакомство не просто усиливает вкус — оно может улучшить вашу память, пишет WTOP News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В Университете Тохоку ученые под руководством доцента Руи Ноучи провели исследование, результаты которого поразили исследователей. Они обнаружили, что обыкновенный васаби, а именно ингредиент под названием 6-MSITC, может значительно улучшить память. 6-MSITC — это мощный антиоксидант и противовоспалительный агент, который содержится в исключительно в васаби.

В исследовании приняли участие 72 здоровых взрослых человека в возрасте от 60 до 80 лет. Они были разделены на две группы: одна принимала 100 миллиграммов экстракта васаби перед сном, а другая — плацебо. Через три месяца группа, принимавшая васаби, продемонстрировала значительное улучшение двух видов памяти: кратковременной (рабочей) и эпизодической (той, которая помогает запоминать события и переживания).

Интересно, что это улучшение не распространялось на другие когнитивные области, такие как концентрация внимания или скорость обработки информации. Но улучшение памяти было значительным — показатели эпизодической памяти у группы, принимавшей васаби, выросли в среднем на 18 %.

Исследователи полагают, что 6-MSITC помогает уменьшить воспаление и способствует нейронной пластичности в гиппокампе — области мозга, имеющей решающее значение для памяти.

Настоящий васаби, редкое и дорогостоящее растение, созревает почти два года и требует точных условий выращивания Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В Японии васаби веками ценили не только за вкус, но и за способность убивать патогенные микроорганизмы, передающиеся с пищей. Но, как выяснилось, большинство васаби, подаваемых в суши-барах, не настоящие. Настоящий васаби невероятно трудно вырастить и он очень дорог, поэтому чаще всего нам предлагают подкрашенный хрен.

Хорошие новости заключаются в том, что даже небольшое количество настоящего васаби, как в суши-баре, может дать те же преимущества для улучшения памяти, что и добавки, использовавшиеся в исследовании. Так что в следующий раз, когда вы будете наслаждаться суши, помните, что этот маленький зеленый кусочек может помочь вашему мозгу не меньше, чем вашим вкусовым рецепторам.

Команда Университета Тохоку теперь планирует расширить свое исследование, чтобы выяснить, может ли васаби помочь замедлить снижение когнитивных способностей у пациентов с деменцией. Они также хотят проверить его действие на разных возрастных группах. Кто бы мог подумать, что этот пикантный аккомпанемент к суши потенциально может играть большую роль в поддержании здоровья нашего мозга. Это напоминание о том, как неожиданно продукты, которые мы едим, не задумываясь об их свойствах, могут влиять на наше здоровье — иногда самыми удивительными способами.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о крупнейшей за последние 1200 лет мегазасухе, уничтожившей урожай перца чили и создавшей дефицит популярного острого соуса. Любители популярного острого соуса Шрирача столкнулись с проблемой — цены на продукт неуклонно растут, а баночки исчезают с продажи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.