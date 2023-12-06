Мыши могут часами прихорашиваться у зеркала, но при одном условии: зачем они это делают (видео)

Исследователи заметили, что грызуны способны пройти "Зеркальный тест", который считается признаком самосознания у животных.

Люди могут проводить часы, прихорашиваясь у зеркала, что, вероятно, является признаком тщеславия. Однако в животном мире такое поведение является скорее признаком самосознания. В новом исследовании ученые обнаружили, что грызуны, как люди и шимпанзе, способны узнавать собственное отражение в зеркале — то есть, вероятно, обладают самосознанием, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что мыши с нарисованными белыми пятнами на голове способны узнавать себя в зеркале и проводят некоторое время перед ним, пытаясь привести себя в порядок. В науке этот эксперимент известен как "Зеркальный тест" — стандарт, который часто считается признаком самосознания или сознания у животных.

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В новом исследовании команда из Техасского университета провела эксперимент с грызунами. В ходе исследования ученые ввели нескольким грызунам наркоз, а затем нарисовали черным мышам на головах пятна белыми чернилами — все они были разного размера. Далее ученые поместили мышей перед зеркалами.

Наблюдения показали, что мыши с белыми отметинами проводили больше времени, прихорашиваясь перед зеркалом — это позволяет предположить, что они обладают способностью узнавать себя. Однако было нечто любопытное: поведение мышей зависело от нескольких факторов.

Во-первых, мыши демонстрировали самопознание лишь когда пятна на их головах были довольно большого размера и отличались по цвету от их шерсти. Во-вторых, грызуны смотрелись в зеркало, лишь если в прошлом они уже проводили время возле зеркал и выросли среди мышей, похожих на них. В результате ученые предположили, что грызуны действительно способны узнавать себя в зеркале и, вероятно, замечают изменения в своей внешности.

В то же время команда обнаружила, что черные мыши, которых изолировали после отъема или выращивали в компании белых мышей, не пытались удалить отметины с головы, даже если они были подходящего цвета и размера. По мнению авторов исследования, это является доказательством того, что самопознание и самосознание должны иметь некий социальный элемент.

На этом изображении показаны нейроны в гиппокампе, которые, по мнению ученых, играют важную роль в формировании самооценки Фото: Neuron

Далее ученые попытались лучше изучить этот эффект, а потому использовали сканирование мозга, когда грызуны смотрели в зеркало. Результаты исследования показали, что набор нейронов в гиппокампе активировался, когда мыши видели себя в зеркале, а также у мышей, которые выглядели похожими. Мыши, у которых эта область была деактивирована, не могли узнавать себя. В результате ученые пришли к выводу, что без социализации эти нейроны не развивается, что в конце концов приводит к отсутствию самопознания.

Отметим, ранее "Зеркальный тест" использовался для оценки сознания у ряда различных животных, в том числе шимпанзе, дельфинов и слонов. В то же время некоторые исследователи заявляют, что этот тест вовсе не является доказательством того, что мыши действительно обладают самосознанием. Вместо этого данные показывают, что мыши обладают способностью узнавать себя при определенных обстоятельствах.

Ранее Фокус писал о том, какие животные на самом деле могут узнать себя в зеркале.