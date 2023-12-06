Разрушающий мозг паразит есть в домашних кошках: ученые рассказали, чего стоит опасаться

Хотя наши пушистые и мурчащие друзья часто становятся нашими моральными союзниками в трудную минуту, новое исследование раскрыло серьезную опасность, таящуюся в них.

Исследователи из Квинслендского университета, Австралия, вызвали любопытство своим недавним обзором проблем мозга, связанных с питомцами. Они проанализировали 17 исследований из 11 стран, включая США и Великобританию, которые проводились в течение 44 лет. Интригующим является их вывод: у людей, подвергавшихся воздействию кошек до 25 лет, шансы на развитие шизофрении увеличиваются примерно вдвое, пишет Daily Mail.

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Ученые полагают, что эта связь может быть обусловлена паразитом, встречающимся у кошек, — Toxoplasma gondii, или T. gondii. Этот крошечный организм может пробраться в наше тело даже через укус кошки и потенциально нарушить работу нейромедиаторов нашего мозга. Это может привести к изменениям личности, психотическим симптомам и таким расстройствам, как шизофрения.

Американское исследование, в котором приняли участие 354 студента, не выявило прямой связи между наличием кошки и чертами характера, сходными с шизофренией. Однако те, кого кусали кошки, показали более высокие баллы по "шкале шизотипии" — инструменту, используемому для измерения определенных моделей мышления, часто встречающихся при шизофрении.

Шизофренией страдает около 1 % населения планеты, в том числе два миллиона американцев. Это серьезное психическое расстройство, влияющее на мысли, чувства и поведение, часто отрывающее человека от реальности. Ее точная причина неизвестна, считается, что это сочетание генетики, химических проблем мозга, а также, возможно, вирусов или иммунных нарушений. Симптомы обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет и делятся на позитивные (не в контексте "положительных"), негативные и когнитивные.

Позитивные симптомы:

галлюцинации

бредовые идеи

нарушения мышления.

Негативные симптомы:

меньше эмоций в выражении лица или голоса

снижение удовольствия от повседневной жизни

трудности с началом и продолжением любой деятельности.

Когнитивные симптомы:

проблемы с концентрацией внимания

проблемы с рабочей памятью

трудности с пониманием и принятием решений.

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Не все согласны с выводами исследования. Критики, в том числе доктор Санил Реге, психиатр, отмечают, что большинство рассмотренных исследований известны тем, что показывают связи, которых на самом деле может и не быть. Они утверждают, что такие факторы, как социальное и экономическое положение и семейная история, не были должным образом учтены.

Например, британское исследование связало воздействие кошек в детстве с более выраженными признаками шизофрении в 13 лет. Но эта связь исчезла, как только исследователи учли другие факторы, которые могли повлиять на результаты.

Несмотря на то что в обзоре говорится о любопытной связи между воздействием кошек и шизофренией, важно помнить, что это сложный вопрос. Другие факторы, такие как генетика и окружающая среда, играют важную роль, поэтому к выводам исследования следует подходить взвешенно. Данная научная работа открывает двери для дальнейших исследований, но это не повод относиться к нашим кошачьим друзьям с излишней подозрительностью.

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