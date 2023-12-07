Второй после NASA. Китай собирается использовать вертолет для сбора образцов на Марсе (фото)
Полностью автономный летательный аппарат MarsBird-VII сможет поднять 100 граммов горной породы на Красной планете.
В новой статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, описывается конструкция квадрокоптера, который может помочь китайской миссии по сбору образцов на Марсе, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Китай собирается отправить на Марс особую миссию, которая предназначена для сбора образцов местной горной породы и доставке их на Землю. Эта миссии запланирована на период с 2028 по 2030 годы. Представители Китайского национального космического управления ранее в этом году заявляли, что в состав новой миссии должен войти марсианский вертолет.
В новой статье группа китайских ученых из Харбинского технологического института представила и описала конструкцию марсианского квадрокоптера, который может повысить эффективность сбора образцов горной породы на Марсе.
Ученые описали конструкцию и авионику нового летательного аппарата, который получил предварительное название MarsBird-VII. Этот роботизированный квадрокоптер будет складываться для экономии места во время полета на Марс, сможет автономно развертываться и собирать 100 граммов образцов.
Вертолет будет использовать метод навигации, который сочетает в себе инерциальное и бинокулярное зрение для осуществления полностью автономных полетов на Марсе.
Боле ранние версии аппаратов MarsBird уже тестировали, ведь китайские ученые работают над проектом марсианского вертолета уже 2 года. Испытания MarsBird-VII должны еще состоятся в смоделированной марсианской среде на Земле. Пока что точных планов относительно использования этого летательного аппарата нет. Возможно, именно он отправится на Марс в рамках будущей китайской миссии.
Но пока что вертолет MarsBird-VII находится в стадии проекта и еще нужно создать полноценную работающую версию. Если же этот аппарат полетит на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3", то он не будет первым вертолетом на Красной планете. С 2021 года на Марсе уже летает вертолет Ingenuity от NASA, который помогает изучать планету марсоходу Perseverance. Американский вертолет за уже смог совершить 67 вылетов на Марсе.
Что касается миссии "Тяньвэнь-3", то Китай планирует отправить к Марсу орбитальный аппарат, который заберет и доставит образцы на Землю, а также посадочный модуль, который вместе с вертолетом будет заниматься сбором образцов, чтобы отправить их на орбиту.
Как уже писал Фокус, если Китаю удастся отправить свою миссию на Марс в 2028 году, то образцы будут доставлены на Землю уже в 2031 году. Таким образом КНР может опередить в этом плане NASA, ведь американцы собираются получить образцы породы с Марса примерно в 2033 году.
Также Фокус писал о том, что марсоход NASA собрал очень важный образец горной породы на Марсе, ведь ученые считают, что он имеет самый молодой возраст среди всех, собранных ранее на планете.