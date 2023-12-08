500 лет одиночества. Секрет долголетия хранится в двух створках, спрятанных на дне океана

Исследователи полагают, что один из обитателей мирового океана может хранить в себе ключ к увеличению продолжительности жизни.

Только за последние 60 лет средняя продолжительность жизни людей во всем мире в среднем увеличилась на 20 лет, однако многие считают, что этого мало. Исследователи продолжают попытки отыскать нечто, что позволит людям стареть медленнее и жить дольше, а сильные мира сего готовы вкладывать в такие проекты невероятные деньги, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что люди уже увеличили продолжительность своей жизни, мы все еще остается "младенцами" в сравнении с некоторыми животными, обитающими на Земле. Например, гигантские черепахи способны дожить минимум до 191 года, а продолжительность жизни гренландских китов составляет 200 лет, тогда как гренландские акулы могут дожить до 400 лет.

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Однако, если мы говорим о "ключе к долголетию", ученые советуют обратить внимание на скромных моллюсков, обитающих в одиночестве на дне океана. Дело в том, что двустворчатые моллюски не являются одинаково долгоживущими: их продолжительность жизни может варьироваться от 1 до 500 лет в зависимости от вида.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника кафедры биологических, геологических и экологических наук Болонского университета Мариангелы Янелло, они с коллегами сосредоточились на том, что некоторые из двустворчатых моллюсков могут жить чрезвычайно долго, однако ранее ученые не изучали это. В результате команда решила исправить это.

Чтобы выяснить, что является причиной исключительно долгой жизни некоторых двустворчатых моллюсков, ученые изучили геномы четырех видов: Arctica Islandica — максимальный зафиксированный возраст составляет 507 лет, а также Margaritifera margaritifera, Elliptio complanata и Lampsilis siliquoidea, максимальный возраст которых составляет от 150 до 190 лет. Далее ученые изучили 29 других видов, продолжительность которых была значительно меньше.

По словам ученых, наличие короткоживущих и долгоживущих видов в одном и том же таксоне делает двустворчатых моллюсков превосходной модельной системой для исследования старения, старения и увеличения продолжительности жизни.

Далее ученые сравнили геномы разных видов и смогли выделить гены, отвечающие за долголетие. Например, у долгоживущих двустворчатых моллюсков были схожие гены, связанные с такими вещами, как реакция на повреждение ДНК, регуляция гибели клеток и путей апоптоза, клеточные реакции на абиотические стимулы и толерантность к гипоксии – все эти черты, как известно, связаны с большей продолжительностью жизни.

Также в ходе анализа ученые обнаружили несколько совершенно новых белков, которые не регулируют продолжительность жизни. Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, какое отношение они имеют к долголетию и влияют ли на него вообще.

Авторы исследования отмечают, данное открытие является существенным шагом в поиске ключа к долголетию, однако необходимо проделать еще множество работы, чтобы подтвердить эти гипотезы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни.