Какао бобы балансируют плохое питание: ученые нашли ответ на популярность вредной пищи

Многие из нас зачастую не отказывают себе в баловстве вредной пищей, которая с возрастом ухудшает наше здоровье, но ученые обнаружили оздоровительный противовес нашим привычкам.

Многие из нас ежедневно потребляют бобы какао в том или ином виде, благодаря их множественным вкусовым и полезным свойствам. И похоже, что в этом списке скоро может появится новый пункт. Недавнее исследование показало, что добавки с экстрактом какао, богатые флаванолами, могут быть полезны для здоровья мозга пожилых людей, особенно тех, у кого не самые лучшие привычки в питании, пишет Neuroscience News.

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Исследователи выясняли, может ли ежедневный прием добавок с 500 мг флаванолов какао помочь работе мозга пожилых людей. В исследовании приняли участие 573 пожилых человека. У тех, кто изначально не очень хорошо питался, заметно улучшились когнитивные функции — в основном, способность мозга обрабатывать и запоминать информацию. Но есть одна загвоздка: этого улучшения не наблюдалось у участников, которые уже придерживались здорового питания.

Данное исследование является частью более масштабного и длительного научного проекта под названием Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS). Более 21 000 пожилых людей участвуют в COSMOS, цель которого — понять, как различные пищевые добавки влияют на такие показатели здоровья, как сердечные заболевания и инсульт.

Исследование показало, что ежедневные добавки с экстрактом какао не улучшают здоровье мозга в целом. Однако они могут быть особенно полезны для тех, кто питается хуже. Полученные данные согласуются с результатами более ранних исследований, что еще больше укрепляет идею о том, что то, что мы едим (или добавляем), может влиять на здоровье нашего мозга.

Какао-бобы были настолько ценными в древних культурах майя и ацтеков, что часто использовались в качестве валюты для торговли Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Это исследование важно, потому что оно показывает простой и потенциально эффективный способ поддержать здоровье мозга у пожилых людей, особенно у тех, у кого, возможно, не самая лучшая диета. Это не панацея, и это не значит, что все должны броситься покупать добавки с какао. Но для некоторых это может стать полезным средством для поддержания когнитивных функций с возрастом.

Хотя это исследование дает многим надежду, важно помнить, что оно не предполагает кардинальных изменений. Оно просто добавляет еще один кусочек к головоломке понимания того, как диета и добавки могут играть роль в нашем общем здоровье, особенно с возрастом.

Путешествие на этом не заканчивается. Ученые продолжат изучать данные исследования COSMOS, разгадывая сложные связи между такими добавками, как экстракт какао, и нашим здоровьем. Это исследование открывает двери для новых вопросов и потенциальных открытий, которые могут принести пользу нашему пониманию старения и здоровья мозга.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.