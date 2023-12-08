Найден способ есть меньше и оставаться сытым: ученые поделились новой стратегией питания

Новое исследование подчеркнуло связь между потреблением определенно приготовленной пищи и возможностью насыщаться гораздо меньшими ее порциями.

У ученых есть хорошие новости для всех, кто борется с лишним весом, но при этом продолжает питаться вредной пищей. Новое исследование может предложить интересное решение. Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах провели исследование в котором они обнаружили довольно простую, но действенную вещь: если есть медленнее, то можно съесть меньше. И добиться этого можно, просто выбирая продукты, которые труднее пережевывать, пишет The New York Post.

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Ученые собрали 50 участников и предложили им несколько видов обедов. Эти обеды были либо ультраобработанными (фастфуд), либо минимально обработанными (более натуральными, менее измененными), и в каждой категории одно блюдо было более хрустящим и жестче, чем другое.

Оказалось, что блюда, которые было труднее пережевывать, например, хрустящий салат или курица, заставляли людей есть медленнее и потреблять на 26 % меньше калорий. Даже при одинаковой калорийности обоих видов еды те, кто ел более хрустящие варианты, в итоге съедали примерно на 300 калорий меньше.

Когда вы едите медленнее, у вашего организма есть больше времени, чтобы понять, что он насытился, утверждают ученые. Это означает, что вы, скорее всего, почувствуете себя сытым, не переедая. Исследование показало, что участники, которые ели более твердую и хрустящую пищу, съели меньше, потому что им требовалось больше времени, чтобы пережевать и проглотить пищу.

Удовлетворяющий звук хруста при поедании хрустящих продуктов на самом деле усиливается благодаря строению наших челюстных костей, которые проводят звук прямо к нашим внутренним ушам Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Руководитель исследования, профессор Киаран Форде, говорит, что эта идея не нова. Уже более десяти лет доказано, что выбор продуктов, которые заставляют нас есть медленнее, помогает потреблять меньше калорий и при этом чувствовать себя сытым.

Хотя это не означает, что мы все должны начать есть камни на завтрак, это говорит о том, что включение в наш рацион более труднопережевываемых продуктов может быть простой, но эффективной стратегией похудения. Может быть, в следующий раз, когда вы будете планировать еду, вместо мягкого банана возьмите хрустящее яблоко.

Важно помнить, что это не чудодейственное решение. Употребление более твердых продуктов — это лишь одна из частей головоломки в управлении весом. Но это увлекательное и практичное исследование того, как текстура пищи может влиять на то, сколько мы едим.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.