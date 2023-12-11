Архитектурная капсула времени: как пещерные храмы и десятки фресок выстояли противостояние веков (фото)

Сейчас известно о 236 пещерных храмах (135 из которых все еще находятся в хорошем состоянии), высеченных в скалах, простирающихся с востока на запад, на 2 километра в длину.

Глубоко в отдаленных ландшафтах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая лежит великолепная сокровищница древней истории и духовности — пещеры Кизил. Эти пещеры, высеченные в скалах Пламенных гор вдоль северного Шелкового пути, стали захватывающим перекрестком культуры и религии, предлагая заглянуть в древнейшие встречи Китая с буддизмом, пишет IFLScience.

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Шелковый путь, известный своими торговыми путями, был больше, чем просто путь для купцов. он служил каналом для обмена мнениями и верованиями. Шелковый путь способствовал распространению ислама арабскими торговцами на Ближнем Востоке, и так же он принес буддизм и его искусство из Индии в Китай примерно в первом веке нашей эры во времена династии Восточная Хань.

В Синьцзяне, где древние тохарские правители благосклонно относились к буддизму, построили много храмов для последователей. Среди них были и пещеры Кизил.

Эти пещеры, которые часто называют пещерами Тысячи Будд, состоят из сети буддийских храмов, созданных между третьим и восьмым веками до нашей эры.

Сейчас известно о 236 пещерных храмах (135 из которых все еще находятся в хорошем состоянии), высеченных в скалах, простирающихся с востока на запад, на 2 километра в длину.

Эти пещеры демонстрируют разнообразие архитектурных форм, на которые повлияли разные культуры. Ранние пещеры имеют индийские и центральноазиатские элементы дизайна, в то время как более поздние сооружения демонстрируют более выразительные китайские влияния. Внутри вы найдете молитвенные залы, залы для собраний, коридоры и комнаты для медитации, каждая из которых украшена сложными рисунками, фресками и скульптурами.

Хотя время разрушило много скульптур, фрески сохранились, фиксируя различные сюжеты, такие как жизнь Будды, истории из Джатаки и небесные фигуры из буддийских верований. Помимо религиозных сюжетов, на них изображены моменты повседневной жизни: сцены земледелия, охоты, верховой езды и даже музыкальных выступлений, создающие яркую картину исторического бытия.

Одна из фресок в пещере Фото: Public Domain

Настенные росписи в пещерах делятся на три периода. Ранние пещеры имеют "индоиранский стиль I", который характеризуется росписями тон в тон с использованием земляных оттенков, таких как коричневый, оранжевый и зеленый, что отражает сочетание индийских и иранских художественных влияний.

Впоследствии появляется "индо-иранский стиль II", отличающийся яркими цветами, смелыми мазками и характерным лазурно-голубым цветом, происходящим из Афганистана. Эти фрески перекликаются с влияниями Ирана, Индии и Центральной Азии.

Наконец, в двух пещерах появляется "уйгурско-китайский стиль", демонстрирующий очевидные китайские влияния времен династии Тан, знаменуя собой отчетливый сдвиг в художественном выражении.

Несмотря на свое историческое значение, многие пещеры подверглись разрушениям на протяжении веков. Некоторые из них повредили вандалы. Более того, в начале XX века немецкие археологи контрабандой вывезли значительную часть фресок и переправили их в Берлин, что повлияло на оригинальное величие пещер.

Эти древние чудеса также борются с природными стихиями в суровой пустынной среде, что угрожает их сохранению. Однако ученые и защитники природы активно работают вместе, чтобы сохранить эти пещеры, стремясь как защитить их, так и дать возможность посетителям увидеть это бесценное культурное наследие собственными глазами.

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