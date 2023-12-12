Опасные праздничные блюда: врачи рассказали, чего стоит избегать и предложили альтернативы

Приближающиеся праздники сулят нам море кулинарного удовольствия, однако врачи предупреждают о том, что некоторые, привычные в эту пору, блюда могут сыграть с нашим здоровьем злую шутку.

В праздничный сезон многие из нас окружены соблазнительными лакомствами и напитками. Объемы праздничных продуктов, порой, могут казаться вызовом нашему желудку. О том, как некоторые медицинские работники справляются с этими поблажками, предлагая ценные советы для тех, кто хочет насладиться праздниками, не переусердствуя, пишет The New York Post.

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Джейми Дэвис, профессор диетологии, предлагает простую, но эффективную замену праздничным коктейлям. Вместо высококалорийных алкогольных напитков она рекомендует смешивать газированную воду с небольшим количеством крепкого алкоголя, гарнируя их фруктами. Эта альтернатива позволяет сократить количество сахара, не жертвуя при этом праздничным настроением.

Сладкие напитки, такие как газировка и спортивные напитки — большое "нет" для Дэвис, которая с юмором отмечает, что съесть батончик "Сникерс" может быть лучшим выбором, чем выпить пол литра колы. Это сравнение подчеркивает скрытые сахара во многих популярных напитках.

Анхель Планеллс, врач-диетолог из Сиэтла, предостерегает от продуктов с высоким содержанием натрия, таких как мясные консервы и консервированные супы. Он советует относиться к этим продуктам как к случайным поблажкам, а не как к постоянному рациону питания, подчеркивая важность умеренности.

Лорен Ау, еще один эксперт по питанию, отдает предпочтение средиземноморскому стилю питания, богатому оливковым маслом, морепродуктами, курицей и тофу. Эта диета известна своими полезными для сердца жирами и сбалансированным подходом к питанию.

Многие праздничные блюда по всему миру, например, рождественский пудинг в Англии, часто содержат спрятанные сюрпризы или жетоны, которые, как традиционно считается, приносят удачу тому, кто их найдет. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Доктор Линда Шиуэ, терапевт, подчеркивает, что важно быть внимательным к этикеткам. Она избегает продуктов с химическими добавками и консервантами, делая упор на свежие продукты. Ее мысль ясна: овощи могут быть вкусными, если их правильно приготовить и приправить, превратив их из безвкусного гарнира в кулинарную звезду вечера.

Эти рекомендации основаны на научных данных. Исследования показали, что чрезмерное потребление сахара и соли может привести к таким проблемам со здоровьем, как высокое кровяное давление, воспаление, увеличение веса, диабет и жировая болезнь печени. Американская ассоциация сердца предлагает ограничить потребление натрия до 2 300 мг в день (примерно одна чайная ложка поваренной соли) и сахара — не более 9 чайных ложек в день для мужчин и 6 для женщин.

Главная мысль этих экспертов в области здравоохранения проста и заключается в соблюдении баланса. Лаура Беллоуз из Корнельского университета так сформулировала эту мысль: "Нет плохих продуктов, есть только плохие объемы их потребления". В этот праздничный сезон нужно делать более разумный выбор и наслаждаться лакомствами в меру, говорят эксперты. Будь то легкие коктейли, менее сладкие закуски или более питательные блюда — небольшие изменения могут привести к более здоровому и приятному отдыху.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.