Монеты, на которые не обращали внимание: ученые сделали открытие, исследовав nummi minimi (фото)

Nummi minimi — мелкие монеты из меди, которым обычно не придают какого-то важного исторического значения. Однако новое исследование монет из Мареи, города вблизи Александрии, Египет, привело к новым открытиям.

Эксперты из Археологического факультета Варшавского университета исследовали мелкие монеты, известные как nummi minimi, в древнем городе Марея, расположенном в 45 километрах к юго-западу от Александрии. То, что они обнаружили, меняет наше представление о том, как обращались деньги в античном Египте, пишет Arkeonews.

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Марея была портовым городом, известным своим вином, которое распространялось далеко по всему Средиземноморью. Расположенная вблизи Александрии на озере Мариут, Марея была жизненно важным портом в римские и византийские времена, с каналами, соединявшими ее с Нилом и Средиземным морем. А это облегчало транспортировку товаров из Верхнего Египта.

Раскопки под руководством профессора Томаша Дерды из Польского центра средиземноморской археологии UW, сосредоточены на большом банном комплексе и большой базилике, построенной во времена правления императора Юстиниана.

Среди открытий были тысячи монет, потерянных жителями города и паломниками, которые направлялись к могиле святого Менаса Фото: Warsaw University

Специализированная команда нумизматов во главе с доктором Петром Яворским тщательно исследовала почти 8 500 византийских и омейядских монет, найденных в Марее. Среди их открытий были тысячи монет, потерянных жителями города и паломниками, которые направлялись к могиле святого Менаса.

Доктор Яворский выделяет важность этого исследования, объясняя: "Материальная культура этого богатого византийского города дает представление о важнейшем городе региона — Александрии".

Учитывая ограниченные археологические возможности современной Александрии, находки в Марее дают важное представление о прошлом.

Особенностью этого исследования является то, что оно сосредоточено на неприметных на первый взгляд "nummi minimi", монетах диаметром всего несколько миллиметров, которые составляют около 75% от общего количества находок.

Несмотря на свой маленький размер, эти монеты хранились в мешочках, многие из которых обнаружили на месте раскопок. Исследователи решили тщательно изучить даже самые маленькие и плохо сохранившиеся монеты, что привело к удивительным открытиям.

Вопреки имеющейся литературе, которая в основном сосредоточена на чеканке монет византийской Александрии, нумизматические исследования в Марее открыли другую модель денежного обращения в Египте в конце античности. До того, как Омейядский халифат взял власть под свой контроль, Египет, похоже, был частью более широкой экономической зоны, которая простиралась за его пределы, напоминая современный Израиль.

Находки показывают, что среди "nummi minimi" из Мареи преобладали монеты, отчеканенные в Карфагене королями-вандалами, а позже Юстинианом после отвеивания Африки у вандалов. Среди находок также идентифицированы остготские монеты, получившие широкое распространение после распада Остготского королевства.

Примечательно, что значительный процент монет были местными египетскими имитациями, в частности вдохновленными Аксумским царством и имитациями византийских монет из Александрии. Удивительно, но значительное количество из них были пустыми монетными дисками, изготовленными из меди или свинца, которые служили как запасные монеты.

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