Марсоход NASA собрал уникальные образцы на Марсе: еще один шаг к обнаружению внеземной жизни

Марсоход Perseverance завершил исследование древней реки, в которой хранятся свидетельства существования древнего озера в кратере Езеро на Марсе.

Ученые из NASA представили результаты исследования, основанные на данных, полученных марсоходом Perseverance во время изучения дельты древней реки и озера, которые были наполнены жидкой водой в кратере Езеро на Марсе. В результате ученые смогли воссоздать геологическую историю данного региона. При этом собранные марсоходом образцы содержат важные химические соединения, которые помогут узнать, была ли жизнь на Марсе или нет, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, кратер Езеро на Марсе был выбран для исследования марсоходом Perseverance не случайно. Снимки с орбиты показали, что в этом кратере когда-то находилось озеро и дельта реки. Озеро, состоящее из жидкой воды, могло быть местом, где существовала древняя марсианская жизнь. А в дельте реки могли сохраниться окаменелости, где можно найти признаки этой жизни.

Кратер Езеро, ширина которого составляет примерно 45 км, образовался на Марсе почти 4 млрд лет назад в результате удара крупного астероида. С помощью данных марсохода Perseverance ученые выяснили, что дно кратера состоит из магматической породы, которая могла образоваться либо из подповерхностной магмы или в результате извержения вулканов на поверхности. Также ученые подтвердили факт существования здесь древнего озера и дельты реки. При этом озеро образовалось через несколько сотен миллионов лет после появления кратера, имело примерно 35 км в диаметре и глубину примерно 30 м. Со временем это озеро, как и река испарилось.

Анимация, которая показывает, как кратер Езеро заполнился водой

Марсоход Perseverance, который уже почти 3 года находится на Марсе, собрал в общей сложности 23 образца местной породы путем бурения камней и размещения образцов в специальные титановые трубки. Их планируют доставить на Землю примерно в 2033 году для дальнейшего изучения. В то же время марсоход может проводить химический анализ образцов с помощью прибора PIXL.

Как показали данные, которые Perseverance прислал на Землю, один из образцов содержит большое количество мелкозернистого кремнезема. Такое вещество помогает сохранить окаменелости древних животных на Земле. Таким образом, ученые считают, что же самое могло произойти и на Марсе. То есть признаки древней жизни все-таки могли сохраниться.

Поверхность кратера Езеро на Марсе. Смнико марсохода Perseverance Фото: NASA

В еще одном образце породы были обнаружены фосфаты, которые играют важную роль в появлении жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Ученые также нашли в образцах карбонаты, то есть минералы, которые образуются в водной среде с условиями, которые могут быть благоприятными для сохранения органических молекул. По словам ученых, новые данные помогли им собрать воедино геологическую историю кратера Езеро и историю "жизни" реки и озера.

Ученые считают, что собранные марсоходом образцы могут содержать, как окаменелые останки древних микроорганизмов, так и химические изменения, оставленные ими. Но доказать, что жизнь была на Марсе или ее не было можно только после исследований образцов на Земле.

Как уже писал Фокус, первая в истории миссия для исследования спутника Марса Фобоса может не состоятся в срок. Ученые хотят впервые собрать образцы породы с поверхности Фобоса, что даст возможность выяснить, каким образом появились два спутника Марса.