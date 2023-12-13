Чешские археологи обнаружили уникальную бронзовую пряжку: она датируется VIII веком (фото)

В Чехии археологи обнаружили бронзовую пряжку, на которой изображены змея и лягушкообразное существо. Ученые датировали находку восьмым веком и ожидают проведения масштабных исследований.

Во время археологических раскопок вблизи города Бржецлав в Южной Моравии чешские археологи из Университета Масарика обнаружили бронзовую поясную пряжку, датированную восьмым веком. Это не просто обычная пряжка — на ней изображена змея, которая пожирает лягушкообразное существо, пишет Arkeonews.

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Иржи Мачачек, заведующий кафедрой археологии и музееведения университета, объяснил, что эти уникальные украшения когда-то носила элита Центрально-Восточной Европы, в частности, авары, кочевая группа, жившая в Карпатском бассейне (современная Венгрия). Интересно, что пряжку нашли во время раскопок поселения ранних славян, что проливает свет на культурные взаимосвязи того времени.

Мотив змеи-лягушки на пряжке имеет корни в германской, аварской и славянской мифологии. Вероятно, он связан с мифами о сотворении мира или культами плодородия. Это изображение может также символизировать завершение цикла и начало чего-то нового в естественном порядке.

Почти идентичные ременные пряжки уже находили в других частях Центральной Европы (A — Чехия, B — Венгрия, C — Германия) Фото: Masaryk University Brno

Что делает это открытие особенно важным, так это его связь с дохристианскими религиозными верованиями германских и славянских народов. Об их духовных практиках мало что известно из-за нехватки письменных источников той эпохи.

Мачачек выделяет потенциальное значение пряжки для разгадки тайн дохристианской религии региона, предполагая, что такие сцены, как борьба со змеем, могут быть связаны с этими древними системами верований.

После открытия международная команда экспертов объединила усилия, чтобы глубже исследовать эту пряжку и аналогичные артефакты. С помощью специализированных методов, таких как изотопный анализ свинца и сканирующая электронная микроскопия, они стремятся проследить происхождение этих украшений. Это может выяснить, были ли эти пряжки изготовлены в одной мастерской, а затем широко распространены по всей Центральной Европе.

Хотя за сотни километров от них находили подобные пряжки, эксперты считают, что мотив змеи-лягушки играл ключевую роль в религиозных и духовных практиках раннесредневековых жителей Центральной Европы. Эта находка не только обогащает наше понимание культурного полотна региона, но и открывает возможности для дискуссий о древних религиях, существовавших до широкого принятия христианства.

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