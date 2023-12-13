Тревожные сигналы организма: является ли сухость во рту и глазах симптомами COVID-19

В наше время симптомы COVID и его дальнейших последствий лишь разрастаются большим списком. Ученые изучили загадочную связь болезни и симптомов аутоиммунных заболеваний.

Ученые и врачи уже давно изучают то, как такой вирус, как COVID-19, может повлиять на наше здоровье в длительной перспективе, после первоначального заражения. Их недавнее исследование проливает свет на этот вопрос, в частности, на связь между COVID-19 и аутоиммунными заболеваниями, такими как синдром Сьогрена, пишет Orgeon Live.

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Для начала давайте разберемся, что такое синдром Сьогрена. Это аутоиммунное заболевание, поражающее в первую очередь железы, вырабатывающие слезы и слюну, что приводит к сухости в глазах и во рту. Люди с синдромом Сьогрена также часто испытывают усталость и боли в мышцах. Интересно, что это заболевание не всегда диагностируется по специфическим антителам; иногда его определяют по симптомам и последствиям.

Последние исследования указывают на возможную связь между COVID-19 и развитием синдрома Сьогрена. В некоторых тяжелых случаях COVID-19 у пациентов развивались симптомы, характерные для синдрома Сьогрена. Дальнейшее исследование показало, что у них были обнаружены аутоантитела, связанные с этим синдромом. Более того, исследования на лабораторных животных показали, что инфекция COVID-19 может вызывать появление этих же аутоантител и снижать выработку слюны и слез.

Этот вывод имеет большое значение, поскольку позволяет предположить, что вирусная инфекция, подобная COVID-19, может вызывать аутоиммунный ответ организма. Однако важно отметить, что у нас пока нет долгосрочных данных о том, как заболевание может повлиять на развитие аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Сьогрена. Хотя некоторые симптомы, связанные с приемом COVID, могут со временем улучшиться, существует вероятность того, что вирус может спровоцировать длительные аутоиммунные проблемы.

Для тех, кто испытывает эти симптомы, не все так мрачно, заявляют эксперты. Так, ревматологи, специализирующиеся на подобных заболеваниях, предлагают различные методы лечения, помогающие справиться с симптомами. Пока мы ждем дальнейших исследований, которые дадут более четкие ответы, эти результаты свидетельствуют о неожиданном и потенциально длительном влиянии COVID-19 на наше здоровье и позволяют нам разрабатывать стратегии лечения его последствий.

Один человек вовсе сообщил, что сильная аллергия на пыльцу, которая мучила его в течение многих лет, внезапно улучшилась после введения вакцины Moderna COVID-19. Хотя это звучит многообещающе, важно относиться к подобным историям с осторожностью. В настоящее время нет никаких научных доказательств, связывающих вакцинацию COVID-19 с избавлением от аллергии. Улучшение может быть вызвано и другими факторами, например, уменьшением воздействия пыльцы или естественными колебаниями тяжести аллергии с течением времени.

Таким образом, пересечение COVID-19 и аутоиммунных заболеваний, таких как синдром Сьогрена — это новая и интригующая область исследований. Она подчеркивает необходимость постоянного изучения долгосрочных эффектов COVID-19 и подчеркивает важность обращения за квалифицированной медицинской помощью для лечения новых или ухудшающихся симптомов после приема COVID. Как всегда, оставаться информированным и консультироваться с медицинскими работниками — лучший способ справиться с этими сложными проблемами здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика в попытках найти вакцину. Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.

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