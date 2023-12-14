Знаменитое "исчезновение" Бетельгейзе: обнаружены новые причины странного поведения звезды (фото)

Еще в 2019 году красный сверхгигант из созвездия Ориона внезапно уменьшил свою яркость до рекордного уровня. Исследование предлагает новое объяснение этого события.

Наверное, самой знаменитой звездой в созвездии Ориона является красный сверхгигант Бетельгейзе. Несколько дней назад на очень короткое время эта звезда погасла во время очень редкого явления, и это вызвало некоторый ажиотаж. Но еще 4 года назад с Бетельгейзе случилось нечто невероятное – у звезды внезапно снизилась яркость до рекордного уровня, который еще никогда не наблюдали астрономы. Это событие получило название Великое потемнение Бетельгейзе. Уже несколько лет астрономы предлагают свои объяснения этому событию, как и авторы нового исследования, опубликованного недавно в журнале Astronomy and Astrophysicals, пишет ScienceAlert.

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Бетельгейзе является красным сверхгигантом, расположенным на расстоянии 650 световых лет от Земли. Звезда имеет радиус 617 млн км и если она находилась на месте Солнца, то наша планета находилась бы глубоко во внутреннем слое гигантской звезды.

Бетельгейзе является переменной звездой, а это значит, что поток света, исходящий от нее постоянно меняется. Но в случае с Бетельгейзе происходят полурегулярные изменения яркости, то есть они регулярные, но имеют некоторые неравномерности.

Звезда Бетельгейзе Фото: wikipedia

Изменчивость в яркости Бетельгейзе связана с пульсацией радиуса звезды, которая происходит в течение 400 дней, хотя существует более длительный период изменения яркости — 2100 дней. Но ученые точно не знают, что именно вызывает последние изменения. Еще в 2019 году уровень яркости Бетельгейзе внезапно снизился до такого уровня, которые еще никогда не видели астрономы и с тем пор это явление называется Великое потемнение Бетельгейзе.

При этом уровень яркости снизился неравномерно по всей сфере звезды. Например, в южном полушарии звезда была намного темнее, чем в северном. Существует много объяснений того, что произошло. В основном ученые сходятся во мнении, что на звезде произошло мощное извержение плазмы, которое привело к появлению облака, которое и закрыло звезду.

Еще в 2019 году уровень яркости Бетельгейзе внезапно снизился до такого уровня, которые еще никогда не видели астрономы и с тем пор это явление называется Великое потемнение Бетельгейзе Фото: ESO

Авторы нового исследования использовали многолетние данные наблюдений за Бетельгейзе, которые проводила роботизированная обсерватория STELLA в Испании. В этой обсерватории размещены два роботизированных телескопа спектрограф высокого разрешения и широкоугольный формирователь изображений.

С помощью этих данных астрономы получили возможность проанализировать видимый слой Бетельгейзе или фотосферу. Ученые получили ценные данные о пульсациях звезды, ударных волнах, возникающих внутри и о том, как эти волны проходят через 5 различных слоев фотосферы.

Как показало исследование, изменения, которые происходили в самом внутреннем слое фотосферы соответствуют по времени изменению яркости Бетельгейзе. Это же касается и времени появления ударных волн.

Ученые выяснили, что в 2019 году внутри Бетельгейзе возникли две ударные волны, при чем одна из них привела к крупному выбросу плазмы, что привело к падению всех слоев фотосферы. Когда падение достигло максимальной скорости, возникла вторая, более мощная ударная волна, которая стала причиной еще более сильного выброса плазмы. Все эти события не происходили одновременно во всех слоях фотосферы, поэтому только в начале 2022 года яркость Бетельгейзе стабилизировалась.

Как уже писал Фокус, в начале 2023 года яркость Бетельгейзе значительно увеличилась после предыдущих периодов снижения уровня яркости. Авторы недавнего исследования предложили свое объяснение того, почему звезда имеет настолько странное поведение. Ученые считают, что Бетельгейзе "проглотила" другую звезду.