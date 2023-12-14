Мужчине в 19 веке пробило мозг железным стержнем, но он выжил: реконструкция показала его лицо (фото)

Ученые воссоздали лицо Финеаса Гейджа, каким оно было через несколько мгновений после несчастного случая, произошедшего 175 лет назад.

13 сентября 1848 года Финеас Гейдж расчищал путь для новой железнодорожной линии в американском штате Вермонт, когда случайный взрыв изменил всю его жизнь. В результате взрыва голову строителя пробил железный стержень, который прошел через мозг и вылетел наружу. После этого, к удивлению многих, Гейдж выжил, но его поведение и личность значительно изменились. Данный случай произвел настоящую революцию в понимании работы мозга человека. Теперь же ученые под руководством знаменитого конструктора лиц людей, живших в прошлом, Сисеро Мораиса, проанализировали череп Гейджа и создали уникальную реконструкцию лица мужчины, каким оно было сразу же после того, как в голову вонзился железный стрежень, пишет Daily Mail.

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Железный стержень, который пробил череп и прошел через мозг Гейджа, улетел после этого на расстояние в несколько десятков метров. При этом, как говорили тогда свидетели события, стержень был весь в крови и в кусочках мозга. В результате большая часть левой лобной доли Гейджа была разрушена, но он прожил еще 12 лет после несчастного случая и умер в возрасте 36 лет в 1860 году. Гейдж умер от эпилепсии, которая скорее всего была вызвана ужасающей травмой мозга. Хотя личность и поведение Гейджа навсегда изменились после этого события и это стало причиной более пристального изучения работы мозга учеными. Сейчас исследователи считают, что факт выживания Гейджа после такого удара, подтверждает идею о том, что разные части мозга выполняют разные функции, и одна часть мозга может заменить другую, если та не может функционировать.

Железный стержень, который пробил череп и прошел через мозг Гейджа, улетел после этого на расстояние в несколько десятков метров. При этом, как говорили тогда свидетели события, стержень был весь в крови и в кусочках мозга. В результате большая часть левой лобной доли Гейджа была разрушена, но он прожил еще 12 лет после несчастного случая и умер в возрасте 36 лет в 1860 году Фото: Daily Mail

Теперь же ученые, под руководством эксперта по графике Сисеро Мораиса, провели анализ черепа Гейджа и создали реконструкцию его лица, каким оно было в момент нанесения удара по голове железным стержнем.

По словам Мораиса, в отличие от остальных реконструкций лиц людей прошлого, которые он создавал, воссоздание внешнего вида лица Гейджа не было основной целью. Дело в том, что все знают, как он выглядел после несчастного случая, потому как сохранились его фотографии. Ученые хотели с помощью 3D-технологий и знаний человеческой анатомии, воссоздать сам процесс вхождения железного стержня в череп и показать, каким было лицо мужчины этот момент.

По словам Мораиса, в отличие от остальных реконструкций лиц людей прошлого, которые он создавал, воссоздание внешнего вида лица Гейджа не было основной целью. Дело в том, что все знают, как он выглядел после несчастного случая, потому как сохранились его фотографии (фото Финеаса Гейджа слева) Фото: Daily Mail

Ранее Мораис уже создавал реконструкции лиц людей прошлого, которые были деформированы в результате трагических событий. Например, это касается лица воина, который погиб в 1361 году во время одной из самых жестоких битв в средневековой Европе, как уже писал Фокус. Но дело Гейджа требовало более тщательно подхода.

Мораис и его коллеги создают реконструкции лиц с помощью анализа черепа и сравнения этих данных с анатомией современных людей. Если речь идет о деформациях черепа, то здесь используются дополнительные данные.

Мораис и его коллеги создают реконструкции лиц с помощью анализа черепа и сравнения этих данных с анатомией современных людей. Если речь идет о деформациях черепа, то здесь используются дополнительные данные Фото: Daily Mail

По словам Мораиса, ему пришлось создать модель отдельных частей черепа Гейджа, чтобы затем соединить их вместе и получить представление о том, как он выглядел во время удара. После этого, на основе известных данных о несчастном случае, ученые создали модель прохождения железного стержня сквозь голову Гейджа. При этом использовались данные разных томографий человеческого мозга, чтобы получить представление о том, в каких местах он был поврежден у Гейджа.

По словам Мораиса, ему пришлось создать модель отдельных частей черепа Гейджа, чтобы затем соединить их вместе и получить представление о том, как он выглядел во время удара Фото: Daily Mail

После этого на основе фотографий Гейджа было также создано его лицо таким, каким оно вероятно было в момент прохождения железного стержня через мозг.

Как уже писал Фокус, недавно Морис и его команда создали реконструкцию лица мальчика-подростка, который принадлежал к элитной части общества Древнего Египта. Самое интересное, что этот мальчик страдал от редкой болезни, из-за чего его мозг имел очень большой размер.