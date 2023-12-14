Новая угроза для Земли: нечто запертое в вечной мерзлоте может вырваться из "ледяной тюрьмы"

Исследователи предупредили об очередной климатической угрозе, надвигающейся на планету — опасность таится во льдах.

Исследования показывают, что Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в "эры глобального кипения". В результате на планету обрушились экстремальные волны тепла, угрожающие жизни человека и всего живого, а также ледяным щитам планеты, сдерживающим потепление. Теперь ученые предупреждают, что на горизонте замаячила новая угроза, пишет IFLScience.

Новое исследование предполагает, что очередная опасность для будущего планеты скрывается в вечной мерзлоте. При этом ученые признают, что в данный момент науке мало что известно о том, как изменение климата влияет на самые глубокие слои вечной мерзлоты, однако последние исследования намекают на потенциальные скрытые опасности.

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В новом исследовании ученые из Университетского центра на Шпицбергене обнаружили, что в вечной мерзлоте на норвежском архипелаге "шевелится" давно погребенная подо льдами угроза. Несмотря на то, что это звучит как начало к фильму ужасов, ученые предупреждают — угроза вполне реальна.

Результаты работы ученых показывают, что подо льдами заперты миллионы кубических метров метана и теперь исследователи считают, что этот газ может мигрировать под холодную печать вечной мерзлоты и потенциально "выбраться из ловушки". Если подобный крупномасштабный выброс произойдет, это вероятно запустит цикл потепления, при котором таяние льда будет высвобождать захваченный газ, а это в свою очередь повлечет дальнейшее таяние. В конечном итоге Землю ждет невероятный выброс метана.

Авторы исследования полагают, что под архипелагом, вероятно, также существуют и другие мигрирующие месторождения метана, ожидающие удобного случая, чтобы выбраться на поверхность. По словам соавтора исследования, доктора Томаса Бирчалла, метан является мощным парниковым газом. Они с коллегами также обнаружили, что сегодня утечка метана из вечной мерзлоты чрезвычайно мала, однако некоторые факторы могут значительно увеличить объемы высвобождаемого газа, а именно:

отступление ледников;

таяние вечной мерзлоты.

В последние годы таяние вечной мерзлоты — замороженного слоя на земле и под ней, где температура не поднимается выше 0°C — привлекло внимание ученых со всего мира, поскольку ее отступление открывает новые аспекты древней Земли. В то же время ученые признают, что таяние вечной мерзлоты, по сути, является прямым результатом изменения климата и представляет собой тревожную проблему.

В ходе исследования ученые использовали исторические данные, собранные учеными и коммерческими компаниями, которые в течение многих лет бурили скважины в вечной мерзлоте в поисках залежей ископаемого топлива. Далее они использовали эти данные для составления карты вечной мерзлоты и определения скопления метана.

По словам Бирчалла, они с коллегами заметили нечто любопытное — одна повторяющаяся тема продолжала всплывать у подножия вечной мерзлоты. Они также следили за образованием льда в стволе скважины, изменениями в буровом шламе, образующимся во время бурения, и изменениями в измерениях фонового газа. В результате команда заметила притоки газа в ствол скважины, а это является свидетельством наличия метана в вечной мерзлоте.

Любопытно, что в других местах, где вечная мерзлота и подстилающие геологические структуры были пригодны для улавливания газа, а горные породы были известными источниками углеводородов, газа не обнаружили. Ученые пришли к выводу, что метан попросту мигрировал в другое место.

Теперь ученые считают, что нам следует больше внимания уделить изучению вечной мерзлоты и запасов метана в ней, а также лучше понять, как глобальное потепление Земли влияет на потерю вечной мерзлоты. В таком случае, ученым удастся спрогнозировать, какими могут быть последствия для климатической системы планеты, если спрятанный в вечной мерзлоте метан все же вырвется на поверхность.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, чтобы спасти Землю от "закипания", людям нужно перестать дышать.