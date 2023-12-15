Проклятие дьявола XV века: при раскопках средневековой уборной нашли необычный предмет

После развертывания свинцового фрагмента ученые различили слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Это дьявольское проклятие направлено на женщину, по имени Талеке, и мужчину, по имени Хинрик (Генрих).

Археологи сделали необычное открытие в Ростоке, Германия, обнаружив жуткую надпись XV века на табличке. Ее нашли во время строительных работ по расширению ратуши Ростока, а именно во время раскопок средневековой уборной, пишет HeritageDaily.

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Эта территория, на которой когда-то стоял роскошный двускатный дом XIV века, была известна как жемчужина Северной Германии во времена своего расцвета.

После развертывания свинцового фрагмента ученые различили слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Это дьявольское проклятие направлено на женщину, по имени Талеке, и мужчину, по имени Хинрик (Генрих).

Использованный стиль письма, известный как готический шрифт, использовали в Западной Европе с Xii по XVII век.

Эта находка отсылает нас к древним практикам греко-римских времен, когда проклятия, написанные на тонких свинцовых листах, свернутых в рулон, использовались для того, чтобы попросить богов, духов или умерших выполнить какое-то действие над человеком или предметом.

Что делает эту находку чрезвычайно редкой, так это то, что в проклятии упоминается Вельзевул, другое имя сатаны. Упоминание о Берите в надписи касается Ваалверифа (Баал-Берита), который в некоторых традициях ассоциируется с Вельзевулом, повелителем мух.

Исследователи заинтригованы возможными мотивами этого проклятия. Некоторые теории предполагают, что оно могло иметь целью разорвать отношения, чувство безответной любви, спровоцировать ревность или навлечь несчастье на названых лиц.

Кроме этой жуткой надписи, во время раскопок обнаружили остатки подвалов и фундаментов XVI-XVII веков, следы старого водного пути, а также изысканную синюю чашу из блестящей посуды XV века из Валенсии, Испания.

Хотя мы не можем быть уверенными в точных причинах этого проклятия, находка открывает уникальное окно в жизнь и верования людей прошлой эпохи.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном артефакте, найденном в Турции. В мире известно только о 22 похожих реликвиях.

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