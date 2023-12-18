Неолитический город на дне альпийского озера: ученые исследовали "швейцарский Стоунхендж"

Исследователи подсчитали, что более 80 000 тонн камней перевезено и использовано для создания более чем 200 из этих каменных каирнов. Это потрясающее количество, которое делает эти сооружения одним из крупнейших известных доисторических строительных площадок в Европе.

Команда Баварского общества подводной археологии исследует древние каменные сооружения, пролежавшие на дне Боденского озера более 5 000 лет. Боденское озеро — это огромное озеро, расположенное между Германией, Австрией и Швейцарией, и в его глубинах лежат эти необычные каменные каирны, созданные человеком, пишет HeritageDaily.

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Они находятся на глубине от четырех до шести метров под поверхностью воды, простираясь между городами Романсхорн и Альтнау. После объявления открытии в 2019 году их назвали "швейцарским Стоунхенджем".

Группа специалистов из Археологического бюро швейцарского кантона Тургау ранее подтвердила, что эти каменные сооружения точно создали человека, поскольку их установили на послеледниковых озерных отложениях, а не перенесло оползнем ледниковых обломков.

Исследователи подсчитали, что более 80 000 тонн камней перевезено и использовано для создания более чем 200 из этих каменных каирнов. Это потрясающее количество, которое делает эти сооружения одним из крупнейших известных доисторических строительных площадок в Европе.

Одно из этих сооружений, расположенное между Линдау и Вассербургом, датируют периодом неолита, а именно между 3500 и 3200 годами до нашей эры. Но вот что интересно: специалисты до сих пор не обнаружили, тем, зачем эти памятники вообще построены.

Недавно команда дайверов, в состав которой входят технические мастера и подводные археологи, объединилась с Баварским государственным управлением по охране памятников. Они сделали несколько снимков группы каменных каирнов, надеясь создать подробную фотомозаику для дальнейшего анализа с помощью фотограмметрии.

Тобиас Пфледерер, который возглавляет эту команду, имеет теорию. Он считает, что эти древние сооружения могли служить платформами, связанными с каким-то погребальным ритуалом на берегу озера. Интересно, что эту идею также разделяет группа швейцарских исследователей.

Урс Лойцингер из Бюро археологии Тургау добавил: "Можно предположить, что эти памятники могут быть платформами. Вполне возможно, что вдоль берега озера существовали платформы, выступавшие из воды как искусственные островки, на которых происходили ритуальные действия для церемонии погребения. Переход с суши в воду был бы центральным элементом ритуала".

Самое интересное то, что это исследование все еще продолжается, и нам еще многое предстоит открыть. Но если эти теории подтвердятся, это может изменить наше понимание древних ритуалов и церемоний. Кроме того, это необычный взгляд на жизнь и верования людей тысячелетней давности.

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