Впервые в истории анатолийской археологии: в Турции нашли храм древней богини Кубабы (фото)

В Турции ученые нашли лувийский храм, посвященный богине Кубабе. Его обнаружили в древнем городе Кастабала, который относится к позднехеттскому периоду.

Расположенный на юге Турции древний город Кастабала, находящийся примерно в 12 километрах к северо-западу от провинции Османие, раскрывает некоторые интересные тайны своего прошлого. Этот археологический памятник относится к хеттскому и ассирийскому периодам, предлагая заглянуть в историю города в эллинистическую и римскую эпохи, пишет Arkeonews.

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Расположенный на юге Турции древний город Кастабала, находящийся примерно в 12 километрах к северо-западу от провинции Османие, раскрывает некоторые интересные тайны своего прошлого Фото: АА

Недавно во время раскопок вдоль исторической улицы с колоннадами археологи сделали интересное открытие: руины храма, датированного 540 годом до нашей эры. Этот храм построили лувийцы, древнейший коренной народ Анатолии, для своей богини Кубабы.

Археологи обнаружили руины храма, датированного 540 годом до нашей эры Фото: АА

Доцент Фарис Демир, который руководил раскопками из университета Османие Коркут Ата, рассказал: "В арамейских надписях, расположенных в глубине Кастабалы, упоминаются земли Кастабала и Кубаба. Руины здания, которые мы раскопали, должны быть храмом, принадлежавшим богине Кубабе. Это первый случай, когда в анатолийской археологии найдены руины храма, посвященного Кубабе".

Богиню изображают как фигуру, завернутую в длинную мантию, с зеркалом в руке. Хотя ее образ не очень известен, это открытие знаменует собой первую находку храма, посвященного ей, в анатолийской археологии.

Значение заключается не только в уникальности находки, но и в том, что она добавляет новую главу в древнюю историю Кастабалы. Хотя мы еще не до конца понимаем ритуалы и верования, связанные с Кубабой, раскопки обещают больше раскрыть об этом загадочном прошлом.

Руины храма Кубабы — это увлекательный взгляд на культурные и религиозные практики прошлого, освещающий богатый гобелен анатолийской археологии.

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