8 процедур, помогающих избавиться от излишков кожи: врачи назвали действенные методы

Хотя многие кремы и лосьоны обещают нам мгновенное избавление от проблемы лишней кожи, врачи настоятельно советуют обратиться за помощью к специалисту.

Сбросить лишние килограммы — это потрясающее достижение, особенно если учесть, что на полках магазинов и в меню кафе полно соблазнительных лакомств. Но для многих эта победа может обернуться нежелательными излишками кожи. К счастью, врачи знают как справиться с этим побочным эффектом, пишет USA Today.

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Причин происходящим с нашей кожей процессам несколько. Все дело в двух ключевых составляющих структуры нашей кожи: эластине и коллагене. Именно эти волокна поддерживают упругость и молодость нашей кожи. Но с возрастом, а иногда из-за резкого изменения веса или беременности, эти волокна могут повреждаться. В результате наша кожа не успевает за уменьшением размеров, что приводит к появлению дряблости.

Хотя на полках магазинов можно найти множество кремов и лосьонов, утверждающих, что они подтягивают кожу, их эффективность, скажем так, невелика. Они могут дать временный пухлый вид, но для достижения долговременных результатов пора заглянуть за границы шкафчика в ванной, говорят эксперты.

Добро пожаловать в мир дерматологии и пластической хирургии, где несколько неинвазивных и инвазивных процедур обещают более заметные результаты. К неинвазивным методам относятся ультразвуковая терапия, при которой энергия используется для стимулирования выработки коллагена; радиочастотная терапия, при которой ткани кожи нагреваются для достижения аналогичной цели; а также лазерные процедуры, которые шлифуют кожу, опять же способствуя выработке коллагена.

Однако это не чудодейственные средства. Они работают, стимулируя естественные процессы в организме, поэтому не ждите мгновенного успеха. И, несмотря на то, что вы можете услышать, прием коллагеновых добавок не является коротким путем к упругой коже.

Для тех, кто значительно сбросил вес, возможно, придется прибегнуть к более интенсивным хирургическим методам. Такие процедуры, как подтяжка живота или абдоминопластика, позволяют удалить лишнюю кожу и подтянуть то, что осталось. Существуют также подтяжки для нижней части тела, бедер, ягодиц и верхней части тела — каждая из них направлена на конкретные зоны.

Путь к более подтянутому и стройному телу после потери веса может быть пугающим, но с правильной информацией и руководством специалистов он вполне достижим. Помните, что главное — не просто хорошо выглядеть, а чувствовать себя комфортно и уверенно в своем теле.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.