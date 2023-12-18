Эзотерические тайны Древнего Китая: ученые перевели тысячелетние тексты (фото)

Китайские исследователи успешно расшифровали древние тексты, записанные на бамбуковых дощечках. В общем ученые выделили пять наборов, которые связаны с различными темами.

В недавнем открытии исследователи из китайского Университета Цинхуа разгадали тайны, скрытые в древних бамбуковых дощечках, которым 2 500 лет. Эти мистические тексты, состоящие из пяти наборов по 2 500 бамбуковых дощечек, впервые собрали в коллекцию в 2008 году, пишет Ancient Origins.

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На пресс-конференции бамбуковые дощечки окрестили "потерянной классикой", которую не найти в нынешней литературе. Хуан Декуан, директор Центра исследования и сохранения раскопанных текстов при Университете Цинхуа, объяснил, что эти тексты возникли в период Воюющих царств (475-221 гг. до н. э.) и династии Цинь (221-206 гг. до н. э.).

Названия текстов включают "Обряды трапезы высокопоставленного чиновника", "Запись обрядов трапезы высокопоставленного чиновника", "Диаграмма пяти тонов", "Музыкальный стиль" и "Используй тело".

В недавнем открытии исследователи из китайского Университета Цинхуа разгадали тайны, скрытые в древних бамбуковых дощечках Фото: Tsinghua University

Два из этих текстов, состоящих из 51 и 14 дощечек, дают детальное представление о церемониальных обычаях, связанных с трапезами чиновников. Они охватывают протоколы для хозяев, гостей и официальных лиц. Другой набор текстов исследует древнюю ритуализированную систему музыкальной нотации, основанную на традиционных китайских нотах.

Исследователи добавили, что переведенные бамбуковые таблички будут способствовать пониманию "обрядов, музыки и мыслей" доциньского периода. Проведено сравнение с "Книгой этикета и церемониала" или "И Ли", классическим произведением периода Западного Чжоу, который приписывают Конфуцию, что выделяет надлежащее поведение, ритуалы и важность этикета в моральном и социальном развитии.

Эти две музыкальные книги являются вкладом в теорию ранней музыки в Китае, заполняя пробелы в понимании истории музыки доциньского периода. "Диаграмма пяти тонов" творчески сочетает музыку с геометрией, используя пентаграмму для представления традиционных китайских музыкальных нот. Текст под названием "Музыкальный стиль" представляет названия музыкальных тонов, хотя вторая часть остается загадкой.

"Используй тело" — философский документ, состоящий из 17 бамбуковых листов, которые исследуют связь между человеком и небесами. Эти документы проливают свет на мышление до Цинь, демонстрируя активный дух людей в период Воюющих царств.

Значение находки напоминает роман Германа Гессе "Игра в бисер". Хотя в романе не говорится о древнекитайской философии и музыке, он разделяет универсальные темы знания, мудрости и взаимосвязанности человеческого опыта, что перекликается с откровениями, найденными в этих древних бамбуковых бумажках.

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