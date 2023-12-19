Космический телескоп NASA сделал уникальные снимки Урана: видны кольца и спутники планеты (фото)

Телескоп Уэбб сделал уже второй раз за этот год фотографии седьмой планеты от Солнца, но они содержат больше важных данных.

На новых фотографиях космического телескопа Уэбб, который уже второй раз в этом году запечатлел Уран, еще более детально показаны кольца ледяного гиганта, а также видны многие из его 27 спутников. Космический телескоп NASA сделал снимки в дополнительных длинах волн инфракрасного света, поэтому ученые получили гораздо лучший вид седьмой планеты от Солнца, пишет Space.

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На новом изображении видны не только кольца Урана с еще большей детализацией, но также многие из 27 спутников планеты. На более крупном изображении Урана показаны некоторые из маленьких более тусклых спутников планеты, в том числе те, которые встроены в систему колец. На более обширном изображении можно увидеть 5 больших спутников ледяного гиганта. Это Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль.

Кроме системы колец, особе внимание привлекает северная полярная шапка Урана, которая обращена прямо к Земле и к Солнцу. В центре полярной шапки находится яркое пятно, которое окружает темное кольцо. Ранее эту шапку уже видели астрономы, но это в первый раз он видна с такой потрясающей детализацией.

На более крупном изображении Урана показаны некоторые из маленьких более тусклых спутников планеты, в том числе те, которые встроены в систему колец Фото: NASA

Если на Земле и Марсе полярные шапки находятся на поверхности и состоят из твердого льда, то из-за того, что Уран является газовой планетой, его полярные шапки представляют собой скопление аэрозолей, которые находятся в верхних слоях атмосферы планеты. Что касается яркого пятна в полярной шапке, то это центр мощного циклонического вихря. Считается, что такие вихри частично вызваны сезонными изменениями на Уране.

Предыдущее изображение Урана и его колец, сделанное телескопом Уэбб ранее в этом году Фото: NASA

Эта планета является очень странным миром, ведь до сих пор ученые не знаю почему ось Урана наклонена на 98 градусов к плоскости эклиптики, то есть плоскости орбит других планет. Поэтому полюса Урана находятся не сверху, если смотреть с Земли, а сбоку. То есть планета как бы сама лежит на боку.

Такое положение Урана приводит к появлению уникальных климатических условий, которые астрономы хотят тщательно исследовать до наступления летнего солнцестояния на планете в 2028 году. Именно тогда погода в полярной шапке планеты станет наиболее активной.

На более обширном изображении можно увидеть 5 больших спутников ледяного гиганта. Это Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль Фото: NASA

В последний раз Уран с близкого расстояния исследовал космический аппарат "Вояджер-2" в 1986 году и тогда астрономы решили, что это не очень интересная планета. Но в последующие годы ученые выяснили, что Уран таит в себе очень много интересных загадок, которые нужно непременно разгадать.

В последний раз Уран с близкого расстояния исследовал космический аппарат "Вояджер-2" в 1986 году и тогда астрономы решили, что это не очень интересная планета Фото: wikipedia

Но только благодаря телескопу Уэбб ученые получили новые уникальные данные об атмосфере Урана и его кольцах. Но изучение того, как именно работает атмосфера ледяного гиганта продолжается.

Сейчас ученые считают, что для раскрытия всех тайн Урана необходимо отправить космический аппарат к этой планете. NASA заявляет, что подобная миссия у них в приоритете, но неизвестно, когда она будет запущена.

Ученые, как уже писал Фокус, настаивают на том, что с этой миссией не стоит затягивать, ведь лучшие условия для полета к Урану наступят ближе к 2030 году. Поэтому космический аппарат нужно отправить к планете не позже этого срока, чтобы он добрался к пункту назначения к 2040 году.