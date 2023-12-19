В огнетушителях обнаружили вещества, вызывающие рак: ученые рассказали, кто в зоне риска

Новое исследование обнаружило "вечные химикаты", которые ставят определенную группу людей под угрозу развития онкологических заболеваний.

В ходе недавнего исследования ученые обнаружили кое-что интересное в некоторых химических веществах, часто встречающихся в противопожарной пене, и на это стоит обратить внимание, особенно пожарным и тем, кто часто подвергается воздействию этих элементов, пишет ScienceAlert.

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Речь идет о пер- и полифторалкильных веществах (ПФАВ), которые часто называют "вечными химикатами" из-за их устойчивости в окружающей среде. Эти вещества используются не только в противопожарной пене благодаря своим огнестойким свойствам, но и во многих повседневных продуктах. Проблема в том, что, попав в окружающую среду, они не так легко разрушаются, а значит, могут накапливаться со временем.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что эти химические вещества ПФАВ могут играть роль в развитии колоректального рака (КРР). Это особенно важно для пожарных, у которых уровень ПФАВ в крови выше, чем у населения в целом, и которые чаще болеют и умирают от различных видов рака, включая КРР.

В лаборатории команда исследователей подвергла клетки рака толстой кишки воздействию двух распространенных типов ПФАВ и заметила, что эти клетки стали больше двигаться. Такое усиленное движение, или подвижность, часто является признаком того, что рак может распространиться в другие части тела — этот процесс известен как метастазирование.

Что же происходит в этот момент? Чтобы понять это, исследователи использовали метод, называемый метаболомикой. Это как бы снимок всех малых молекул (метаболитов) в клетке в определенный момент времени. Этот снимок может показать, как воздействие определенных химических веществ, например ПФАВ, изменяет поведение клетки. В данном исследовании воздействие ПФАВ, по-видимому, изменило важные клеточные метаболиты и сигнальные белки, которые обычно участвуют в остановке распространения рака.

В исследовании использовались два типа клеток КРР. Один тип имел нормальный ген KRAS, а другой — мутацию в этом гене, которая часто связана с более агрессивными формами КРР. Интересно, что мутировавшие клетки показали более значительные изменения при воздействии ПФАВ, что позволяет предположить, что некоторые типы рака могут быть более уязвимы для этих химикатов.

Несмотря на значимость этих результатов, важно помнить, что они основаны на лабораторных экспериментах. Это означает, что ученые не могут напрямую утверждать, что такие же эффекты будут наблюдаться у людей. Однако понимание того, как ПФАВ могут влиять на раковые клетки, является первым важным шагом в изучении потенциальных рисков, связанных с этими химическими веществами, особенно для людей с высоким уровнем воздействия, таких как пожарные.

Исследователи подчеркивают важность мониторинга уровня ПФАВ у людей с высоким уровнем воздействия и говорят о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе клинических. Это может помочь в разработке стратегий по снижению потенциального риска для здоровья, связанного с воздействием ПФАВ, особенно для представителей профессий, подверженных высокому риску.

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