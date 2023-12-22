Плохой не характер, а сон: ученые связали недостаток отдыха с раздражительностью

Многие из нас не раз чувствовали себя раздраженными, просыпаясь слишком рано или слишком поздно. Ученые решили досконально изучить это состояние и раскрыли причину подобного самочувствия.

Последние данные исследований показывают, что недостаток сна или его низкое качество могут существенно влиять на настроение и психическое здоровье. Обширный анализ, проведенный на основе полувековых исследований, показывает, что недостаточный сон может ослаблять позитивное настроение и усиливать чувство тревоги, пишет CNN.

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Этот эффект проявляется при различных формах нарушения сна, включая полное лишение сна, частичную потерю сна и прерванный сон. Примечательно, что даже кратковременное сокращение сна может ослабить положительную эмоциональную реакцию, что подчеркивает чувствительность нашего настроения к режиму сна.

Наука, объясняющая эти эмоциональные изменения, указывает на критическую роль сна в регулировании функций мозга. Потеря сна влияет на его участки, отвечающие за получение вознаграждения и контроль над эмоциями. Особенно страдает фаза сна с быстрым движением глаз, жизненно важная для обработки эмоциональных воспоминаний и консолидации информации. И наоборот, медленноволновой сон, или глубокий сон, играет ключевую роль в физическом восстановлении и может влиять на то, как мы реагируем на положительный опыт.

Последствия исследования весьма существенны, учитывая тревожные показатели недостаточного сна среди взрослых. Из-за подтвержденных эффектов, таких как связь с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабоумием и расстройствами настроения, важность достаточного и качественного сна трудно переоценить. Более того, такие состояния, как обструктивное апноэ во сне, нарушающие его непрерывность, часто встречаются у людей с психическими заболеваниями, что подчеркивает двунаправленную связь между сном и психическим здоровьем.

Данное исследование подчеркивает необходимость изменения отношения общества к сну, предлагая внести изменения в политику, касающуюся рабочего времени, времени начала занятий в школе и доступа к медицинской помощи при расстройствах сна. Признание и учет роли сна в эмоциональном и физическом благополучии может привести к более сбалансированной и здоровой жизни как отдельных людей, так и целых сообществ, утверждают ученые.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об эффективном способе выспаться при длительных перелетах. Исследователи считают, что эти простые действия помогут быть отдохнувшим и полным сил даже после длительной поездки.

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