Виноваты не пасмурные дни: ученые нашли источник плохого настроения зимой

Многие из нас сталкиваются с резким падением настроения в пасмурные сезоны и зачастую мы даже не можем назвать причину такой резкой смене настроения, но у науки есть ответ на это явление.

Сезонное аффективное расстройство (САР), часто называемое сезонной депрессией, затрагивает многих людей при смене времен года, особенно в темные зимние месяцы. Это состояние, признанное в середине 1980-х годов, проявляется симптомами, похожими на депрессию, включая изменения настроения, усталость и склонность к перееданию, особенно углеводов, но дело тут вовсе не в пасмурности, окружающей нас, пишет Salon.

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Точные причины САР до конца не выяснены, но считается, что они связаны с внутренними часами организма, уровнем витамина D и выработкой мелатонина — гормона, регулирующего сон. На эти факторы может влиять сокращение дневного света в зимние месяцы, что приводит к депрессии у некоторых людей.

Интересно, что распространенность и интенсивность САР существенно различаются, и дело не только в холоде или недостатке солнечного света. Например, в некоторых регионах с суровыми зимами отмечается более высокий уровень счастья, тогда как в других, в зимнее время, количество обращений за психологической помощью резко падало, что говорит о том, что культурные и социальные факторы, такие как сильная социальная поддержка и системы здравоохранения, также играют важную роль в общем благополучии.

Для борьбы с САР эксперты рекомендуют различные стратегии. К ним относятся нахождение на солнечном свете, здоровое питание, активный образ жизни и, при необходимости, использование светотерапии с помощью приборов, имитирующих естественное освещение. Регулярные физические упражнения и поддержание социальных связей также важны для повышения настроения и устойчивости к зимней хандре.

Помимо личных стратегий и культурных факторов, учеными ведутся исследования биологических основ САР, направленные на улучшение лечения и понимания. В частности, изучаются генетические связи, влияние света на циркадные ритмы и роль нейротрансмиттеров. Будущие направления могут включать подходы персонализированной медицины, когда лечение подбирается с учетом индивидуальных генетических особенностей или специфических симптомов, предлагая более эффективное лечение САР. По мере роста осведомленности и развития исследований мы надеемся, что САР станет еще более демистифицированным и предоставит более тонкие и эффективные стратегии для тех, кто страдает от этой сезонной проблемы.

Хотя САР является признанным заболеванием, для точной диагностики и лечения важно обращаться к медицинским специалистам. Самодиагностика или использование этого термина вскользь может подорвать сложность этого состояния и важность надлежащего лечения. По мере того как мы все больше узнаем о САР и его последствиях, становится ясно, что как индивидуальные действия, так и более широкая общественная поддержка имеют решающее значение для того, чтобы помочь людям, страдающим от этого заболевания, более комфортно пережить сложные зимние месяцы.

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Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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