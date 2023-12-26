Неприятное пробуждение: почему выпитый алкоголь заставляет нас просыпаться в 3 часа ночи

Пара бокалов вина перед сном могут помочь заснуть быстрее, однако они же, вероятно, заставят вас пробудиться посреди ночи.

Бокал вина или пара порций крепкого алкоголя перед сном могут показаться хорошим способом расслабиться и избавиться от забот. Более того, некоторым немного алкоголя, выпитого перед сном, также могут помочь быстрее погрузиться в объятия Морфея, однако есть и другая сторона — пара бокалов чего-то алкогольного перед сном также, вероятно, заставят вас пробудиться посреди ночи, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Центрального Квинсленда сосредоточилась на понимании того, как алкоголю, выпитому перед сном, удается помочь нам заснуть, но также и разбудить нас в 3 часа ночи.

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Что происходит с телом человека, когда он пьет?

Вскоре после употребления алкоголя он попадает в кровоток, а затем в мозг человека. Здесь он воздействует на химические посланники, нейротрансмиттеры, и замедляет связь между нервными клетками.

Предыдущие исследования уже показали, что определенные области человеческого мозга особенно уязвимы к воздействию алкоголя. Когда алкоголь воздействует на клетки в этих областях, это приводит к характерному ощущению расслабления, снижению торможения, невнятной речи, а также может вызвать чувство сонливости и летаргии. Кроме того, алкоголь оказывает воздействие на наше сердце и систему кровообращения в целом: сосуды расширяются, артериальное давление падает, что может вызвать головокружение и дурноту.

Что происходит, если выпить алкоголь перед сном?

По словам соавтора исследования Мэдлин Спрейсер, употребление алкоголя перед сном похоже на "щелканье выключателем": изначально алкоголь оказывает успокаивающее действие, а потому, мы, вероятно, почувствуем себя более расслабленными и легче заснем.

Однако несмотря на то, что мы можем спать, наш организм продолжит усердно работать, перерабатывая алкоголь. Увы, этот процесс фактически нарушает наш сон.

Почему после выпитого мы просыпаемся ночью?

По мере того как наш организм перерабатывает алкоголь, его уровень в крови падает, а наш мозг восстанавливается после сонливости, которую мы чувствовали ранее. В результате это может привести к нарушению сна и пробуждению, в особенности во второй половине ночи. Кроме того, такой сон может сопровождаться яркими и напряженными снами.

Исследование также показывает, что употребление алкоголя перед сном приводит к тому, что люди в целом спят меньше, а значит время важного отдыха и восстановления нашего организма неумолимо сокращается.

Некоторые исследования также обнаружили долгосрочное воздействие алкоголя на сон: умеренно и сильно пьющие люди имеют плохое качество сна, а со временем нарушения сна становятся все более частыми.

Как свести влияние алкоголя на сон к минимуму?

Если употребления алкоголя перед сном не удастся избежать, ученые дали несколько советов, как свести его воздействие на наш сон к минимуму, например:

замените каждый второй напиток безалкогольным;

ешьте, пока пьете;

откажитесь от потребления напитков с кофеином;

будьте особенно осторожны, если у вас апноэ — алкоголь лишь усугубляет проблемы со сном;

пейте больше воды — потребление жидкости поможет улучшить сон.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали сколько алкоголя мы пьем и как далеко это от "нормы".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.