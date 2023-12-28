Полет к Юпитеру, Марсу и Луне: 5 захватывающих космических миссий 2024 года

Этот год был полон важных космических миссий, но следующий обещает быть более насыщенным.

2023 год оказался важным для исследования космоса. Например, аппарат NASA OSIRIS-REx доставил на Землю образцы с астероида Бенну, а индийский аппарат "Чандраян-3" смог приземлиться возле южного полюса Луны. 2024 год обещает стать еще одним захватывающим годом для освоения космоса. Эти пять миссий являются одними из самых важных в исследовании космоса, пишет CBS.

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Миссия Europa Clipper

В октябре 2024 года NASA планирует отправить космический аппарат Europa Clipper для изучения одного из самых больших спутников Юпитера – Европы Фото: NASA

В октябре 2024 года NASA планирует отправить космический аппарат Europa Clipper для изучения одного из самых больших спутников Юпитера – Европы. Для того, чтобы добраться туда, аппарату потребуется 6 лет.

Европа немного меньше Луны и имеет поверхность из льда. Под своей ледяной оболочкой спутник скрывает океан их жидкой воды. Ученые считают, что там в 2 раза больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. С помощью аппарата Europa Clipper ученые хотят выяснить, может ли в этом океане существовать внеземная жизнь.

Аппарат NASA совершит почти 50 облетов Европы для того, чтобы изучить ледяную оболочку спутника, геологию поверхности и подземный океан.

Миссия Artemis 2

Впервые с 1972 года NASA отправит астронавтов на орбиту вокруг Луны в рамках второго этапа лунной программы Artemis. 4 астронавты на борту космического корабля Orion совершат 10-дневное путешествие к Луне и обратно.

Впервые с 1972 года NASA отправит астронавтов на орбиту вокруг Луны в рамках второго этапа лунной программы Artemis Фото: NASA

После запуска космический корабль доставит астронавтов к Луне, они совершат несколько облетов спутника и вернуться домой. Пока что запуск миссии Artemis 2 запланирован на ноябрь 2024 года. Если же не будут решены некоторые технические проблемы, то этот запуск возможно состоится уже в 2025 году.

Миссия VIPER для поиска воды на Луне

NASA планирует отправить в район южного полюса Луны новый луноход под названием VIPER в ноябре следующего года.

NASA планирует отправить в район южного полюса Луны новый луноход под названием VIPER в ноябре следующего года Фото: NASA

Эта миссия предназначена для поиска летучих веществ, то есть молекул, которые легко испаряются, например, вода и углекислый газ, при лунных температурах. Вода будет иметь важнейшее значение для будущих астронавтов на Луне, ведь ее можно будет использовать для разных целей.

Луноход VIPER будет оснащен специальным оборудованием, которое позволит ему пережить как очень жаркие дни на Луны, так и очень холодные ночи в течение 100 дней. Температура дне на Луне может подниматься до 100 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 240 градусов Цельсия.

Миссия Martian Moon eXploration

В сентябре 2024 года Японское агентство аэрокосмических исследований планирует отправить в космос аппарат Martian Moon eXploration (MMX). Он предназначен для изучения спутников Марса – Деймоса и Фобоса.

Фобос - спутник Марса Фото: NASA

Основная цель миссии состоит в определении точного происхождения спутников Марса. Ученые не уверены, являются ли Фобос и Деймос бывшими астероидами, которые Марс захватил своей гравитацией, или же они образовались из обломков, которые были выброшены с планеты в результате удара астероида.

Космический аппарат MMX будет в течение 3 лет проводить исследования Деймоса и Фобоса, находясь на орбите вокруг Марса. Перед тем как вернуться на Землю MMX совершит посадку на Фобос и возьмет образцы местной породы.

Миссия Hera

В октябре 2024 года Европейское космическое агентство собирается отправить к астероиду Дидим и его спутнику Диморф космический аппарат Hera. Он должен будет изучить физические свойства этих астероидов.

Астероиды Дидим и Диморф Фото: NASA

Диморф стал знаменитым после того, как в него врезался аппарат NASA под названием DART осенью прошлого года. Таким образом ученые проверили технологию защиты Земли от опасных астероидов с помощью кинетического удара. DART врезался в Диморф с такой силой, что астероид свою орбиту, по которой он вращается вокруг Дидима.

Как уже писал Фокус, новый уникальный ракетный двигатель NASA, предназначенный для полетов на Марс, прошел успешное испытание. Новый ракетный двигатель был создан с помощью 3D-печати.