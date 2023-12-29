Летит к Земле. Комета Дьявола, размером с город, скоро взорвется в космосе: что известно (фото)

Криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса имеет диаметр примерно 30 км.

Ставшая уже знаменитой комета 12P/Понса-Брукса, которая получила прозвище комета Дьявола из-за необычного вида ее комы, должна снова взорваться в космосе 30 декабря. Ученые выяснили, что извержения на криовулканической комете, которая летит к Земле, происходят примерно каждые 2 недели, пишет Daily Mail.

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Свое название короткопериодическая комета, которая сейчас приближается к Солнцу и нашей планете, получила в честь ее первооткрывателей Жана-Луи Понса и Уильяма Роберта Брукса. Первый астроном впервые обнаружил ее в 1812 году, а второй – в 1883 году. Таким образом ученые смогли определить период вращения кометы вокруг Солнца, который составляет 71 год.

Комету 12P/Понса-Брукса также называют кометой типа Галлея, потому что она имеет примерно такой же размер, как и знаменитая комета Галлея, а также потому, что ее орбитальный период примерно такой же. Хотя большинству комет нужны тысячи лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.

Комета 12P Понса-Брукса в последний раз взорвалась 14 декабря (на фото) Фото: Daily Mail

Этот объект является криовулканичской или холодной вулканической кометой, на которой происходят частые извержения. Но вместо того, чтобы извергать расплавленную породу и лаву, как вулканы на Земле, криовулканическая комета выбрасывает смесь газов и льда. Когда комета 12P/Понса-Брукса приближается к Солнцу, то она нагревается и возрастает давление в ее ядре. Давление растет до тех пор, пока азот и окись углерода не взорвутся. В результате чего в космос улетают ледяные обломки через большие трещины в оболочке ядра.

Эти газообразные потоки создают необычную форму комы кометы 12P/Понса-Брукса, из-за чего образуется полость в коме, которая по форме напоминает рога Дьявола. Поэтому данный объект получил свое прозвище – комета Дьявола.

Комета 12P Понса-Брукса Фото: space.com

Комета, диаметром примерно 30 км, в этом году извергалась десятки раз, и ученые смогли определить закономерность во времени появления извержений. Ученые пришли к выводу, что лед и газ комета выбрасывает с большой силой примерно каждые 2 недели.

Последнее крупное извержение на комете 12P/Понса-Брукса произошло 14 декабря. Таким образом ученые пришли к выводу, что следующий масштабный взрыв стоит ожидать 30 декабря, хотя он может случиться и 29 декабря.

По словам Ричарда Майлза из Британской астрономической ассоциации, большое количество тепла, исходящее ото Солнца, провоцируют комету каждые 2 недели извергать огромные потоки газа и обломков.

Последний раз невооруженным глазом комету Дьявола видели на Земле в 1954 году. В апреле следующего года она будет находится на самом близком расстоянии от Земли, при этом ее звездная величина достигнет значения +4. Таким образом в мае и июне 2024 года комету можно будет также увидеть невооруженным глазом. Астрономы считают, что ярче всего комета Дьявола будет сиять в ночном небе 2 июня 2024 года.

Как уже писал Фокус, на новом изображении телескопа Уэбб показано искривление пространства, как и предсказывал Альберт Эйнштейн.

Также Фокус писал о том, что новое открытие ученых может поставить под угрозу стандартную модель космологии, которая описывает, как формировалась и развивалась Вселенная.